Ο Βινίσιους προκαλεί αντιδράσεις με ανάρτηση στο Instagram

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων, αυτή τη φορά όχι μόνο για τα όσα συνέβησαν εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και για την αντίδρασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον αγώνα της ομάδας του με τη Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga, ο ποδοσφαιριστής προκάλεσε νέες αντιδράσεις με ένα story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το επεισόδιο στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ

Τα γεγονότα που οδήγησαν στις αντιδράσεις ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης, στις 10 Οκτωβρίου, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βιγιαρεάλ. Ο Βινίσιους εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, προσπαθώντας να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας του. Στο 71ο λεπτό του αγώνα, ο Βραζιλιάνος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, πανηγυρίζοντας ένα φαινομενικά έγκυρο γκολ.

Ωστόμως, η χαρά του δεν κράτησε πολύ, καθώς ο διαιτητής της αναμέτρησης ακύρωσε το τέρμα. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε μία ενέργεια του Βινίσιους λίγο πριν σκοράρει, όταν τράβηξε τα μαλλιά του αντιπάλου του, Σαλιμπά. Για την ενέργεια αυτή, ο διαιτητής δεν δίστασε να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Βραζιλιάνο σταρ, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες και προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες.

Η αρχική αντίδραση και η συγγνώμη

Η αντίδραση του ίδιου του Βινίσιους, αλλά και των ανθρώπων της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν άμεση και έντονη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του διαιτητή. Το συμβάν αυτό έφερε τον Βραζιλιάνο για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο, με τις συζητήσεις γύρω από τη συμπεριφορά του και τις διαιτητικές αποφάσεις να φουντώνουν.

Μετά το τέλος του αγώνα και την αποβολή του, ο Βινίσιους επέλεξε να ζητήσει συγγνώμη. Η συγγνώμη αυτή απευθύνθηκε στους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης και δημοσιεύτηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Φάνηκε αρχικά ότι το θέμα θα έκλεινε εκεί, με τον παίκτη να αναγνωρίζει την πράξη του.

Η νέα πρόκληση μέσω Instagram

Ωστόσο, η ιστορία δεν έληξε με τη συγγνώμη. Λίγο αργότερα, ο Βινίσιους προχώρησε σε μία νέα κίνηση που προκάλεσε ακόμα περισσότερες αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής αναδημοσίευσε στα stories του Instagram μία ανάρτηση που είχε κάνει ένας υποστηρικτής του. Αυτή η ενέργεια μετατόπισε τις εξελίξεις και εκτός του αγωνιστικού χώρου, δίνοντας νέα τροπή στο θέμα.

Η αναδημοσιευμένη ανάρτηση περιείχε μία σειρά από εικόνες, οι οποίες απεικόνιζαν στιγμιότυπα από διάφορους αγώνες του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο εμφανής σκοπός της ανάρτησης ήταν να ασκήσει κριτική στις διαιτητικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί εις βάρος του Βινίσιους σε προηγούμενες αναμετρήσεις, υπονοώντας μία επαναλαμβανόμενη αδικία.

Έντονη κριτική και η φράση «Τι συμμορία!»

Το κείμενο που συνόδευε τις εικόνες στην αναδημοσιευμένη ανάρτηση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό και προκλητικό. Ο υποστηρικτής του Βινίσιους, και κατ' επέκταση ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που την αναδημοσίευσε, εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο Βραζιλιάνος από τους διαιτητές. Η ανάρτηση τόνιζε ότι ο Βινίσιους είναι αυτός που δέχεται πάντα τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες.

Η κορυφαία στιγμή της κριτικής στην ανάρτηση ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιήθηκε: «Πάντα ο Βινίσιους δέχεται τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες. Τι ντροπή, τι συμμορία!». Αυτή η φράση, η οποία υποδηλώνει μία οργανωμένη ή συστηματική αδικία εις βάρος του παίκτη, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και συζητήσεων, φέρνοντας ξανά τον Βινίσιους στο προσκήνιο για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta