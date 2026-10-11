Η μονομαχία Τσιτσιπά με Φριτς το πρωί της Δευτέρας στη Σαγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Τέιλορ Φριτς το πρωί της Δευτέρας, διεκδικώντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Masters της Σαγκάης. Η αναμέτρηση αυτή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος, θα διεξαχθεί στο κεντρικό γήπεδο της διοργάνωσης. Για τον 28χρονο Έλληνα τενίστα, αυτό το παιχνίδι αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και δύσκολες προκλήσεις στο τουρνουά.

Η πορεία του Τσιτσιπά στη Σαγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δείξει καλή αγωνιστική εικόνα μέχρι στιγμής στο Masters της Σαγκάης, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στη φάση των «32». Ο Έλληνας τενίστας σημείωσε δύο άνετες επικρατήσεις στους προηγούμενους γύρους, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποφασιστικότητα.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια που του έθεσαν ο Κίμερ Κόπεγιανς και ο Λουτσάνο Νταρντέρι. Αυτές οι νίκες του επέτρεψαν να συνεχίσει την πορεία του στο απαιτητικό τουρνουά, φτάνοντας σε ένα σημείο όπου οι αναμετρήσεις γίνονται ολοένα και πιο κρίσιμες.

Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία νέα και σημαντική πρόκληση, καθώς θα κληθεί να αναμετρηθεί με τον Τέιλορ Φριτς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αγώνας αυτός θεωρείται κρίσιμος για την περαιτέρω εξέλιξη του Έλληνα πρωταθλητή στη διοργάνωση της Σαγκάης.

Οι λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Η μονομαχία μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Τέιλορ Φριτς έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το πρωί της Δευτέρας, 12 Νοεμβρίου. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι το δεύτερο που θα φιλοξενηθεί στο κεντρικό γήπεδο του Masters της Σαγκάης.

Η εκτιμώμενη ώρα έναρξης του αγώνα είναι γύρω στις 09:00, ώρα Ελλάδος, δίνοντας την ευκαιρία στους Έλληνες φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια του Τσιτσιπά. Η επιλογή του κεντρικού γηπέδου υπογραμμίζει τη σημασία της αναμέτρησης για την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Η προϊστορία των δύο τενιστών

Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα έναντι του Τέιλορ Φριτς. Ο Έλληνας τενίστας μετρά διπλάσιες νίκες, έχοντας επικρατήσει σε τέσσερις αγώνες, ενώ ο Αμερικανός αντίπαλός του έχει κερδίσει σε δύο περιπτώσεις.

Η πιο πρόσφατη νίκη του Τσιτσιπά επί του Φριτς σημειώθηκε φέτος, στο πλαίσιο του Davis Cup, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με σκορ 6-4, 7-5. Αυτή η νίκη προσθέτει αυτοπεποίθηση στον Τσιτσιπά ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης.

Από την άλλη πλευρά, ο Τέιλορ Φριτς είχε καταφέρει να νικήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον 4ο γύρο του Australian Open του 2024. Εκείνη η αναμέτρηση είχε λήξει με σκορ 7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3 υπέρ του Αμερικανού, δείχνοντας ότι ο Φριτς μπορεί να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα δύσκολο αντίπαλο.

Το μονοπάτι προς τους «16» και τον επόμενο αντίπαλο

Ο τενίστας που θα αναδειχθεί νικητής από τη μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τέιλορ Φριτς θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Masters της Σαγκάης. Εκεί, ο νικητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν από τους Ντανίλ Μεντβέντεφ ή Ντάλιμπορ Σβριτσίνα.

Ο Ντάλιμπορ Σβριτσίνα, ο οποίος κατέχει την 126η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, έχει προκριθεί στους επόμενους γύρους μέσω των προκριματικών αγώνων της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση του νικητή του ζευγαριού Τσιτσιπά-Φριτς με τον επόμενο αντίπαλο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει γύρω στις 11:00 ώρα Ελλάδος.

Αυτός ο αγώνας της φάσης των «16» θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο Grandstand 2, προσφέροντας ένα ακόμη θέαμα υψηλού επιπέδου στους φίλους του τένις. Η συνέχεια του τουρνουά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι κορυφαίοι τενίστες διεκδικούν την πρόκριση στους τελικούς γύρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta