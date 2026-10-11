Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την έλλειψη σοβαρότητας του Ολυμπιακού και τον αγώνα με τη Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League, επικρατώντας του Κολοσσού με σκορ 99-83, στην αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας στην έλλειψη σοβαρότητας που επέδειξε η ομάδα του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η νίκη επί του Κολοσσού και το 2/2 στο πρωτάθλημα

Οι Πειραιώτες υποδέχθηκαν τον Κολοσσό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Η ομάδα του Ολυμπιακού κατάφερε να επιβληθεί με τελικό σκορ 99-83, διατηρώντας το αήττητο σερί της με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην GBL.

Η αναμέτρηση αυτή έλαβε χώρα λιγότερο από 48 ώρες μετά τον προηγούμενο αγώνα του Ολυμπιακού, γεγονός που, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενδεχομένως να επηρέασε την ψυχολογία των παικτών, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους τα δύο σερί ματς της EuroLeague.

Η κριτική του Γιώργου Μπαρτζώκα για την απόδοση

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του έδειξε έλλειψη σοβαρότητας. Συγκεκριμένα, ο προπονητής αναφέρθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, όπου η διαφορά είχε φτάσει στους 17-18 πόντους, αλλά οι παίκτες υπέπεσαν σε πέντε συνεχόμενα λάθη.

Ο Μπαρτζώκας δήλωσε ότι δεν θέλει να χαρακτηρίσει την προσέγγιση του αγώνα ως «αγγαρεία», αλλά αναγνώρισε ότι οι αθλητές ενδεχομένως να είχαν στραμμένη την προσοχή τους στις επερχόμενες υποχρεώσεις της EuroLeague. Τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση και σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι.

Η αποτελεσματικότητα του Κολοσσού στα τρίποντα

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν η υψηλή ευστοχία του Κολοσσού στα σουτ τριών πόντων. Η φιλοξενούμενη ομάδα σημείωσε 18 τρίποντα σε σύνολο 36 προσπαθειών, εκτελώντας με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ευστοχίας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού υπογράμμισε ότι ο Κολοσσός είχε καλές εκτελέσεις και εύκολες πάσες, παρόλο που δεν έπαιξε γρήγορα. Ευχήθηκε μάλιστα να διατηρήσει ο Κολοσσός αυτό το ποσοστό και στα επόμενα παιχνίδια του, υποδηλώνοντας την ποιότητα της εμφάνισής του σε αυτόν τον τομέα.

Το μήνυμα για μεγαλύτερη σοβαρότητα και συμπαγή εμφάνιση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έστειλε σαφές μήνυμα προς τους παίκτες του, τονίζοντας την ανάγκη να είναι πιο συμπαγείς και σοβαροί. Ο στόχος είναι να μην χρειάζεται η ομάδα να αγωνίζεται μέχρι το τέλος για να εξασφαλίσει τη νίκη, αλλά να επιβάλλεται από νωρίς.

Η έμφαση στην πειθαρχία και την αποφυγή των λαθών, ειδικά όταν έχει δημιουργηθεί μια σημαντική διαφορά στο σκορ, αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του προπονητή, προκειμένου η ομάδα να διατηρεί τον έλεγχο των αγώγων.

Επόμενος στόχος: Η αναμέτρηση με τη Βαλένθια

Προχωρώντας στην επόμενη αγωνιστική πρόκληση, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι η ομάδα θα πραγματοποιήσει μία προπόνηση την επόμενη ημέρα, προετοιμαζόμενη για τον σημαντικό αυτό αγώνα.

Ο στόχος είναι να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός όλες τις πιθανότητες που έχει για τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια, στο πλαίσιο των αγώνων της EuroLeague. Η προετοιμασία θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αντιπάλου και στην παρουσίαση μιας πιο σοβαρής και συγκεντρωμένης εμφάνισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta