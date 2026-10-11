Η βαθμολογία της GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού Ρόδου

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου σε αναμέτρηση της Greek Basket League, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 99-83. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα. Παρά τις δύο νίκες, η ομάδα του Πειραιά βρήκε τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή διοργάνωση, λόγω της αφαίρεσης βαθμών από την περσινή σεζόν.

Η επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού

Οι «ερυθρόλευκοι» του Ολυμπιακού σημείωσαν μια σημαντική νίκη απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της Greek Basket League. Το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης ήταν 99-83 υπέρ της πειραϊκής ομάδας. Αυτή η επικράτηση αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα στην πορεία του Ολυμπιακού στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Η ομάδα της Ρόδου προσπάθησε να αντισταθεί, ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του και να φτάσει σε ένα άνετο σκορ. Η διαφορά των 16 πόντων στο τέλος του αγώνα αντικατοπτρίζει την υπεροχή των νικητών. Ο αγώνας αυτός ήταν καθοριστικός για τη συγκομιδή των πρώτων βαθμών για τον Ολυμπιακό.

Το 2/2 και οι πρώτοι βαθμοί στο πρωτάθλημα

Μετά την επικράτηση επί του Κολοσσού Ρόδου, ο Ολυμπιακός μετρά πλέον δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην Greek Basket League, κάνοντας το 2/2. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη νίκη ήταν αυτή που χάρισε στην ομάδα του Πειραιά τους πρώτους της βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό οφείλεται σε μια ιδιαιτερότητα που αφορά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για τους «ερυθρόλευκους».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά το αήττητο ξεκίνημα με δύο νίκες, βρέθηκε να αναζητά τους πρώτους της βαθμούς. Η σημασία αυτής της νίκης έγκειται στο ότι, μετά από αυτήν, ο Ολυμπιακός κατάφερε να μπει και βαθμολογικά στον πίνακα του πρωταθλήματος, ξεκινώντας την προσπάθειά του για την κατάκτηση των στόχων του.

Η αφαίρεση βαθμών από την περσινή σεζόν

Η βαθμολογική εκκίνηση του Ολυμπιακού στη φετινή Greek Basket League χαρακτηρίστηκε από μια ιδιαιτερότητα, καθώς η ομάδα είχε ξεκινήσει με αφαίρεση δύο βαθμών. Αυτή η ποινή των -2 βαθμών δεν αφορούσε την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αλλά προερχόταν από την περσινή σεζόν. Η απόφαση αυτή είχε επηρεάσει την αρχική βαθμολογική θέση του συλλόγου, καθιστώντας αναγκαία τη συγκομιδή περισσότερων νικών για να βρεθεί σε θετικό πρόσημο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν η μόνη ομάδα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με αυτή την αφαίρεση βαθμών. Συγκεκριμένα, και ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει την ίδια αγωνιστική περίοδο με αντίστοιχη ποινή των -2 βαθμών, η οποία επίσης προερχόταν από την περσινή σεζόν. Αυτή η κοινή αφετηρία για τις δύο μεγάλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ πρόσθεσε ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αρχή του πρωταθλήματος.

Η διαμόρφωση της βαθμολογίας της Greek Basket League

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Κολοσσού Ρόδου και την επικράτηση των «ερυθρόλευκων», η βαθμολογία της Greek Basket League διαμορφώθηκε εκ νέου. Η νίκη του Ολυμπιακού με 99-83 συνέβαλε στην ανακατάταξη των θέσεων στον πίνακα. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για την πορεία του πρωταθλήματος, καθώς κάθε αποτέλεσμα επηρεάζει τη συνολική εικόνα των ομάδων.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση και το αποτέλεσμά της είχαν άμεσο αντίκτυπο στην κατάσταση των βαθμών για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον έχει καταχωρίσει βαθμούς στον πίνακα. Η διαμόρφωση της βαθμολογίας μετά από κάθε αγωνιστική είναι ένα κεντρικό στοιχείο του πρωταθλήματος, καθώς καθορίζει την κατάταξη και τις προοπτικές των ομάδων για την συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta