Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 3/3 στην Ισπανία με «100άρα» επί της Μανρέσα

Η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε μια άνετη επικράτηση επί της Μανρέσα με τελικό σκορ 120-83, εξασφαλίζοντας έτσι την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η «βασίλισσα» συνέχισε το νικηφόρο της σερί, δείχνοντας την κυριαρχία της εντός των συνόρων μετά και την πρόσφατη επιτυχία της στην EuroLeague.

Η κυριαρχία της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα

Μετά την παρθενική της νίκη στην EuroLeague απέναντι στην Παρτίζαν, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κάνει το 3/3 στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Μανρέσα, την οποία και κέρδισε με ευρύ σκορ 120-83.

Αντίθετα με την πορεία της Ρεάλ, η Μανρέσα βρίσκεται σε αντίθετο δρόμο, καθώς μετρά τρεις ισάριθμες ήττες στη Liga Endesa. Αυτό την τοποθετεί στην τελευταία θέση της κατάταξης, ως ουραγό του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα και η υπεροχή των Μαδριλένων

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επέδειξε καθολική υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σε κανένα σημείο της αναμέτρησης δεν ανησύχησε για την έκβαση του αποτελέσματος, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η επίθεση της «βασίλισσας» λειτούργησε άψογα, φτάνοντας τους 120 πόντους, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθετική της δεινότητα. Η Μανρέσα, παρά τις προσπάθειές της, δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις στην ανώτερη απόδοση της Ρεάλ.

Οι πρωταγωνιστές της «βασίλισσας»

Αρκετοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στον αγώνα. Ο Σαρ συνέβαλε με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Προσίντα πρόσθεσε 15 πόντους και 2 ριμπάουντ. Ο Οκέκε σημείωσε 11 πόντους και 2 ριμπάουντ, και ο Μαλεντόν είχε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στους κορυφαίους για τους Μαδριλένους συγκαταλέγεται και ο Νικ Σμιθ με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ιδιαίτερα καταλυτικός στην οργάνωση του παιχνιδιού ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Επόμενες αναμετρήσεις στη Euroleague

Μετά την επιτυχημένη πορεία στο ισπανικό πρωτάθλημα, η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας στρέφει πλέον την προσοχή της στις υποχρεώσεις της για τη EuroLeague. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, η Ρεάλ Μαδρίτης θα πραγματοποιήσει ταξίδι στον ιταλικό βορρά.

Εκεί, θα κοντραριστεί με την Ολίμπια Μιλάνο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:30, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι κρίσιμο για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι υποχρεώσεις της Μανρέσα στο EuroCup

Από την πλευρά της, η Μανρέσα έχει επίσης ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ομάδα είχε ηττηθεί στο PAOK Sports Arena από τον ΠΑΟΚ κατά την πρεμιέρα του EuroCup. Τώρα, η Μανρέσα ετοιμάζεται για το επόμενο ταξίδι της.

Θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Μπαχτσεσεχίρ. Ο αγώνας αυτός αποτελεί την τρίτη πράξη της διοργάνωσης του EuroCup και είναι προγραμματισμένος για τις 13 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta