Ο Σάλιακας για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Πάθος και θέληση τα κλειδιά»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αυτή η αναμέτρηση συγκεντρώνει τα βλέμματα ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Ο ποδοσφαιριστής Μανώλης Σάλιακας μίλησε για το ντέρμπι, καθώς και για το τι σημαίνει για τον ίδιο η ερυθρόλευκη φανέλα, στο match programme του Ολυμπιακού.

Η σημασία του ντέρμπι και η ψυχολογία

Ο Μανώλης Σάλιακας αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει το επερχόμενο ντέρμπι τόσο για την ομάδα, όσο και για τους ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να προσφέρει σημαντική ψυχολογία για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η ψυχολογική ώθηση δεν αφορά μόνο τους παίκτες, αλλά και τους φιλάθλους του συλλόγου. Ο Σάλιακας τόνισε ότι η νίκη σε ένα τέτοιο παιχνίδι έχει πολλαπλά οφέλη για όλους όσοι είναι κοντά στην ομάδα.

Τα «κλειδιά» για την επικράτηση

Ερωτηθείς για τα στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το ντέρμπι και να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς, ο Μανώλης Σάλιακας ήταν σαφής. Υπογράμμισε την ανάγκη για πάθος και θέληση από τους ποδοσφαιριστές.

Επιπλέον, ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης. Τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, καθώς αυτά τα στοιχεία αποτελούν τα «κλειδιά» για την επικράτηση στην αναμέτρηση.

Η τιμή της ερυθρόλευκης φανέλας

Ο Μανώλης Σάλιακας περιέγραψε ως πράγματι διαφορετικό και σπουδαίο το να αγωνίζεται κανείς σε ένα ντέρμπι φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το γεγονός ότι έχει όλο αυτόν τον κόσμο πίσω του, μπροστά στον οποίο αγωνίζεται, είναι κάτι που τον γεμίζει συναισθήματα.

Ο ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι αυτή η κατάσταση γεμίζει τους παίκτες με ευθύνες, αλλά ταυτόχρονα και με υπερηφάνεια. Το να συμμετέχεις σε τέτοια παιχνίδια, εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό, αποτελεί μεγάλη τιμή.

Τα παιδικά όνειρα και η Ακαδημία

Αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, ο Σάλιακας δήλωσε ότι τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται εκεί ονειρεύονται μια μέρα να φορέσουν τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Ακόμα περισσότερο, επιθυμούν να αγωνιστούν σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Καραϊσκάκη».

Ο ίδιος δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, καθώς και εκείνος είχε τα ίδια όνειρα. Χαρακτήρισε φανταστικό το γεγονός ότι ζει αυτή την εμπειρία με την ομάδα που αγαπά από μικρό παιδί.

Η αναγνώριση της δουλειάς στις Ακαδημίες

Ο Μανώλης Σάλιακας σχολίασε επίσης τη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην «ερυθρόλευκη» ακαδημία. Στάθηκε στο γεγονός ότι στα παιχνίδια με την Εθνική στο Nations League, πολλοί από τους ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν το σύνολο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος προέρχονταν από την ακαδημία του Ολυμπιακού.

Αυτό το γεγονός μάλιστα αναφέρθηκε και από τη Marca, ένα από τα κορυφαία ΜΜΕ της Ευρώπης. Ο Σάλιακας τόνισε ότι αυτή η αναγνώριση δείχνει πόσο καλά γίνεται η δουλειά στις Ακαδημίες του συλλόγου, παράγοντας ταλέντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko