Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου με σκορ 99-83, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στη Sunel Arena. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν έτσι το 2/2 στη Greek Basketball League, με τον Γιαν Μοντέρο να ξεχωρίζει ως ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Η ομάδα της Ρόδου έδειξε αξιόλογη αντίσταση, παρά την τελική διαφορά στο σκορ.

Η επικράτηση του Ολυμπιακού και η αντίσταση του Κολοσσού

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν την ομάδα της Ρόδου στη Sunel Arena και κατάφεραν να περάσουν το εμπόδιο του Κολοσσού για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL. Η νίκη με 99-83 επιβεβαίωσε το νικηφόρο ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, διατηρώντας το αήττητο σερί του.

Παρόλο που ο Ολυμπιακός βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 17 πόντους, φτάνοντας στο 66-49 κατά την τρίτη περίοδο, ο Κολοσσός Ρόδου δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Η ομάδα του Λυκογιάννη επέδειξε μαχητικότητα, ψαλιδίζοντας τη διαφορά και μειώνοντας μέχρι και στους 7 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 86-79 στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Οι Πειραιώτες, ωστόσο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με διαφορά 16 πόντων.

Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Γιαν Μοντέρο

Ο Γιαν Μοντέρο αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό ντεμπούτο με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» στην Greek Basketball League. Ο νεαρός Δομινικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 23 λεπτά και η παρουσία του ήταν αισθητή, ειδικά στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, όταν ο Κολοσσός είχε πλησιάσει στο σκορ.

Ο Μοντέρο σημείωσε 30 πόντους, έχοντας 4/6 βολές, 4/7 δίποντα και 6/8 τρίποντα στη Sunel Arena. Στην κυριαρχική του εμφάνιση πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ πραγματοποίησε 4 κλεψίματα και υπέπεσε σε 1 λάθος. Η επίδοσή του υπογράμμισε την ποιότητα και το βάθος στο ρόστερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι υπόλοιποι διακριθέντες των ομάδων

Πέρα από τον Γιαν Μοντέρο, άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού συνέβαλαν σημαντικά στο σκοράρισμα. Ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε με 16 πόντους, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ πρόσθεσε 14 πόντους στην επιθετική συγκομιδή της ομάδας των Πειραιωτών.

Από την πλευρά του Κολοσσού Ρόδου, κορυφαίος αναδείχθηκε ο Γουίλις με 13 πόντους. Ο Καμπερίδης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, ενώ ο Μπαρνέτ συνέβαλε με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ, δείχνοντας την προσπάθεια της ομάδας τους.

Η συνέχεια για τους «ερυθρόλευκους»

Μετά τη νικηφόρα πορεία εντός των συνόρων, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στις επερχόμενες αναμετρήσεις της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τη «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης, με δύο εκτός έδρας αγώνες στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα αναμετρηθούν με τη Βαλένθια στις 13 Οκτωβρίου 2026, στις 22:00, ενώ θα ακολουθήσει ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα στις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 21:30. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν την επόμενη πρόκληση για τον Ολυμπιακό μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta