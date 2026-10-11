Το τελικό grid του grand prix της Σιγκαπούρης στη φόρμουλα 1

Λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης, του 17ου αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1, ο οποίος αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου διαμόρφωσαν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σειρά εκκίνησης στη Μαρίνα Μπέι, αφήνοντας ανοικτή τη μάχη για τη νίκη σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του πρωταθλήματος.

Η πρώτη σειρά της εκκίνησης

Από την πρώτη θέση του grid θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing συνέχισε το εξαιρετικό του τριήμερο, κατακτώντας την pole position με χρόνο 1:31,373. Αυτή είναι η 50ή pole position στην καριέρα του στη Formula 1, και σήμερα θα επιδιώξει την 73η του νίκη.

Δίπλα στον Φερστάπεν, στη δεύτερη θέση, θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός έχασε την κορυφή για μόλις 0,054 δευτερόλεπτα στις κατατακτήριες δοκιμές και έχει ως στόχο να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή του αγώνα.

Η δεύτερη και τρίτη σειρά του grid

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε την ταχύτητα για να διεκδικήσει την pole position, θα ξεκινήσει τελικά από την τρίτη θέση. Δίπλα του, στην τέταρτη θέση, θα παραταχθεί ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, οδηγός της Mercedes.

Η τρίτη σειρά της εκκίνησης θα έχει πορτοκαλί χρώμα, καθώς θα μοιραστούν οι δύο McLaren. Ο Λάντο Νόρις θα βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει ακριβώς πίσω του, στην έκτη θέση.

Οι επόμενες θέσεις και η είσοδος στη δεκάδα

Στην έβδομη θέση του grid θα βρεθεί ο Πιέρ Γκασλί, έπειτα από μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του, στην όγδοη θέση, θα παραταχθεί ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος επίσης πραγματοποίησε μία αξιόλογη εμφάνιση.

Η πέμπτη σειρά της εκκίνησης θα φιλοξενήσει τους Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο Γερμανός οδηγός της Audi κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση μέσα στη δεκάδα, εκκινώντας από την δέκατη θέση, ενώ ο Λίντμπλαντ θα βρίσκεται στην ένατη.

Ποινές και επιδιώξεις για βαθμούς

Ο Τζορτζ Ράσελ θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη πρόκληση, καθώς έχει υποχωρήσει στην 21η θέση του grid. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται σε ποινή που του επιβλήθηκε για αλλαγές στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου της Mercedes.

Πίσω από τη δεκάδα, στην ενδέκατη και δωδέκατη θέση αντίστοιχα, θα βρεθούν οι Όλι Μπέρμαν και Εστεμπάν Οκόν. Οι δύο οδηγοί της Haas θα επιδιώξουν να συγκεντρώσουν βαθμούς για την ομάδα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ώρα της εκκίνησης και οι προκλήσεις του αγώνα

Η εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta, προκειμένου να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό της δράσης στη Μαρίνα Μπέι.

Η μάχη στη Μαρίνα Μπέι θα διαρκέσει συνολικά 62 γύρους. Ο αγώνας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με τη δύσκολη προσπέραση, τη στρατηγική διαχείριση των ελαστικών και την πιθανότητα εμφάνισης Αυτοκινήτου Ασφαλείας να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta