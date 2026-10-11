Ολυμπιακός - Κολοσσός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τη δεύτερη αγωνιστική

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, γνωστοποίησε τη δωδεκάδα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Κολοσσό. Ο αγώνας διεξάγεται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League και οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί, επιδιώκοντας το 2/2 στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου, στις 13:00, και θα φιλοξενηθεί στη Sunel Arena.

Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Για το προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό, η τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού έχει οριστικοποιήσει τους δώδεκα παίκτες που θα αγωνιστούν. Η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει ένα μείγμα αθλητών, με στόχο την επίτευξη της νίκης και τη διατήρηση της καλής πορείας της ομάδας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους παίκτες που θεωρεί καταλληλότερους για την αναμέτρηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του αγώνα και το συνολικό πρόγραμμα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής βρίσκονται οι εξής παίκτες: ΜακΙντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Φουρνιέ. Η παρουσία αυτών των αθλητών σηματοδοτεί την προσπάθεια της ομάδας να διατηρήσει την αγωνιστική της δυναμική και να πετύχει τους στόχους της στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Νέες παρουσίες και ντεμπούτο στο πρωτάθλημα

Ανάμεσα στους παίκτες που απαρτίζουν τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού, υπάρχουν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που ξεχωρίζουν και προσελκύουν το ενδιαφέρον. Ο Τζορτζ Πάπας συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά φέτος στη δωδεκάδα της ομάδας, σηματοδοτώντας την επανένταξή του στις αγωνιστικές επιλογές του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα για τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League.

Παράλληλα, ο Γιαν Μοντέρο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η είσοδός του στη δωδεκάδα αποτελεί μια νέα προσθήκη για τον Ολυμπιακό και αναμένεται να προσφέρει επιπλέον επιλογές και φρεσκάδα στον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς η ομάδα συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση. Η συμμετοχή του Μοντέρο είναι ένα σημαντικό βήμα για τον νεαρό παίκτη και για την ενίσχυση του βάθους του ρόστερ.

Ο στόχος του 2/2 και ο ρόλος του φαβορί

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό με ξεκάθαρο στόχο να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως φαβορί της αναμέτρησης. Η ομάδα επιδιώκει να κάνει το 2/2 στην Greek Basketball League, συνεχίζοντας το νικηφόρο ξεκίνημα της σεζόν. Η νίκη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εδραίωση της θέσης του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, κάτι που θα δώσει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μέρος της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης, και η επιτυχία σε αυτό είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του θετικού κλίματος και της αγωνιστικής φόρμας ενόψει των επερχόμενων προκλήσεων. Η προετοιμασία της ομάδας εστιάζει στην επίτευξη αυτού του στόχου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει επιλέξει τους παίκτες που θεωρεί καταλληλότερους για την περίσταση, λαμβάνοντας υπόψη την τακτική προσέγγιση.

Οι προκλήσεις της «διαβολοβδομάδας»

Πέρα από την αναμέτρηση με τον Κολοσσό για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, μετά τον αγώνα της Κυριακής, ακολουθεί η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θα κληθεί να δώσει δύο αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στην Ισπανία, γεγονός που προσθέτει την επιβάρυνση των ταξιδιών.

Η διαδοχή των αγώνων υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση του ρόστερ και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων παικτών από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Η παρουσία του Τζορτζ Πάπα και του Γιαν Μοντέρο στη δωδεκάδα για το παιχνίδι με τον Κολοσσό μπορεί να συνδέεται και με την ανάγκη για φρεσκάδα και την κατανομή του χρόνου συμμετοχής, ενόψει των σημαντικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που ακολουθούν άμεσα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta