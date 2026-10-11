Η Ράγιο Βαγιεκάνο κατηγορεί τους οπαδούς της για οργανωμένη επίθεση μετά τη διακοπή αγώνα

Η διοίκηση της Ράγιο Βαγιεκάνο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απάντησε στους φιλάθλους της ομάδας, μετά την οριστική διακοπή του αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο σύλλογος από τη Μαδρίτη κατηγορεί τους οπαδούς του για «οργανωμένη επίθεση», τονίζοντας ότι τα περιστατικά δεν ήταν τυχαία. Οι σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και των οργανωμένων οπαδών βρίσκονται πλέον σε τεντωμένο σχοινί, καθώς η Ράγιο πέρασε στην αντεπίθεση.

Η διακοπή της αναμέτρησης και τα αίτια

Τα επεισόδια που οδήγησαν στην οριστική διακοπή της αναμέτρησης της 10ης Οκτωβρίου με την Αθλέτικ Μπιλμπάο ξεκίνησαν μόλις στο 13ο λεπτό. Από τις εξέδρες του γηπέδου του Βαγέκας άρχισαν να εκτοξεύονται διάφορα αντικείμενα προς τον αγωνιστικό χώρο. Μεταξύ αυτών ήταν χάρτινα αεροπλανάκια, χαρτιά, μπάλες από καουτσούκ, σάντουιτς, ακόμα και ένα κάθισμα.

Η εκτόξευση των αντικειμένων αποτελούσε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του προέδρου της ομάδας, Μαρτίν Πρέσα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Σάντσεθ Μαρτίνεθ, προχώρησε αρχικά σε προσωρινή διακοπή του αγώνα. Ωστόσο, η επανέναρξη συνοδεύτηκε από νέα ρήξη αντικειμένων, γεγονός που τον ανάγκασε να στείλει τις δύο ομάδες οριστικά στα αποδυτήρια, οδηγώντας στην αναστολή του παιχνιδιού.

Η σκληρή απάντηση της Ράγιο Βαγιεκάνο

Μετά τα γεγονότα, η Ράγιο Βαγιεκάνο αντέδρασε με σκληρές δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διοίκηση του συλλόγου έκανε λόγο για μία οργανωμένη επίθεση από τους ίδιους της τους οπαδούς και όχι για ένα μεμονωμένο περιστατικό διαμαρτυρίας. Η ανακοίνωση του μαδριλένικου συλλόγου ήταν ιδιαίτερα καυστική.

Συγκεκριμένα, η Ράγιο ανέφερε πως «δεν πρόκειται για τυχαία ή μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ενέργειες που είχαν σχεδιαστεί και οργανώθηκαν εκ των προτέρων από τους ηθικούς αυτουργούς μιας οργανωμένης ομάδας και στη συνέχεια εκτελέστηκαν από τα μέλη της». Ο μοναδικός σκοπός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν να διακοπεί ο αγώνας, μέχρι να οδηγηθεί στην οριστική αναστολή του, όπως και τελικά συνέβη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια και ζημιά στην εικόνα του συλλόγου

Η διοίκηση της Ράγιο Βαγιεκάνο υπογράμμισε τις σοβαρές συνέπειες αυτών των ενεργειών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «τέθηκαν σε κίνδυνο η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, των διαιτητών που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ελευθερία τους να ασκούν το επάγγελμά τους». Η ανακοίνωση δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πλειονότητα των φιλάθλων.

«Παράλληλα, απειλήθηκε η ελευθερία της πλειονότητας των φιλάθλων που βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα», τονίστηκε. Επιπλέον, η Ράγιο Βαγιεκάνο επεσήμανε ότι «πλήγμα δέχθηκε και η ίδια η Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς η εικόνα του συλλόγου έχει υποστεί σοβαρή ζημιά».

Προηγούμενα περιστατικά και η συνέχεια της υπόθεσης

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται παρόμοια περιστατικά. Η διοίκηση του συλλόγου ανέφερε πως ανάλογα γεγονότα έχουν ξανασυμβεί σε αναμετρήσεις το 2012 και το 2019. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου 50 μέλη των οργανωμένων οπαδών της ομάδας φέρεται να επιτέθηκαν σε στελέχη της διοίκησης, εντείνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις.

Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται πλέον να δοθεί στα χέρια των αρμόδιων αρχών. Η ισπανική ομάδα έχει ζητήσει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου. Στόχος είναι να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι του περιστατικού και να υποστούν τις απαιτούμενες κυρώσεις για τις ενέργειές τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta