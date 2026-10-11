Επιστημονικό συνέδριο για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ στο ΑΠΘ

Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία» πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με διοργανωτή την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για τρεις ημέρες, ακαδημαϊκοί, ιστορικοί και ερευνητές έθεσαν στο μικροσκόπιο την ιστορία του συλλόγου, αναδεικνύοντας τη σημασία του πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα. Το συνέδριο εστίασε στις προσφυγικές ρίζες του ΠΑΟΚ, τη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη και την εξέλιξη της οπαδικής του κουλτούρας.

Το συνέδριο και οι θεματικές του

Η διοργάνωση του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, η ιστορία του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας πτυχές που υπερβαίνουν τα καθαρά ποδοσφαιρικά πλαίσια.

Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί και ερευνητές συμμετείχαν ενεργά, εξετάζοντας όχι μόνο τις νίκες, τις ήττες και τους τίτλους, αλλά και τις βαθύτερες διαστάσεις της ύπαρξης του συλλόγου. Η προσέγγιση αυτή ανέδειξε γιατί η ιστορία του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις τέσσερις γραμμές ενός γηπέδου.

Οι προσφυγικές ρίζες και η σχέση με τη Θεσσαλονίκη

Ένα από τα βασικά θέματα του συνεδρίου ήταν οι προσφυγικές ρίζες του ΠΑΟΚ και η στενή του σχέση με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι εισηγήσεις ανέδειξαν τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία του συλλόγου, καθώς και τις γειτονιές που τον «μεγάλωσαν» μέσα στον χρόνο.

Επιπλέον, εξετάστηκαν οι σύνδεσμοι φιλάθλων, ο ρόλος των εφημερίδων στην προηγούμενη δεκαετία και η διαμόρφωση της οπαδικής κουλτούρας. Αναλύθηκε επίσης η συλλογική μνήμη που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον ΠΑΟΚ καθ' όλη τη διάρκεια του αιώνα της ιστορίας του.

Ιστορικές αναφορές και διαχρονικά ζητήματα

Μεταξύ των δεκάδων εισηγήσεων, δύο ιστορικές αναφορές παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη αφορούσε μια έκθεση του Ιουνίου του 1940, την οποία παρουσίασαν οι ιστορικοί Στράτος Δορδανάς και Βάιος Καλογρηάς. Η έκθεση αυτή περιείχε προτάσεις για την οικονομική εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αντιμετώπιση της βίας και τη λειτουργία μιας αξιόπιστης ΕΠΟ.

Τα ζητήματα που καταγράφονταν στην έκθεση του 1940 μοιάζουν να παραμένουν επίκαιρα, καθώς ορισμένα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου φαίνεται να έχουν αποκτήσει μόνιμη κατοικία. Παρά τις αλλαγές σε παράγοντες, διοικήσεις, γήπεδα και τηλεοπτικά συμβόλαια, τα ίδια θέματα εξακολουθούν να απασχολούν.

Η επιστολή του 1929 στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Μια δεύτερη ιστορική αναφορά, που είχε αναδειχθεί και από την «ομάδα ιστορίας» του ΑΣ, μας ταξιδεύει πίσω στο 1929. Ο Μιχάλης Κουσκουρίδης παρουσίασε μια επιστολή της διοίκησης του ΠΑΟΚ προς τον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Σε αυτή την επιστολή, ο νεαρός σύλλογος εξέφραζε την ανάγκη του για γήπεδο, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε και την προσπάθειά του να στηρίξει τα προσφυγικά σωματεία της Θεσσαλονίκης.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το γηπεδικό ζήτημα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής του ΠΑΟΚ. Πλέον, η συζήτηση αφορά το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τη δυνατότητα ενός συλλόγου με εκατό χρόνια ιστορίας να αποκτήσει τις υποδομές που απαιτούνται για το μέλλον του.

Η επιστημονική προσέγγιση της κοινωνικής ταυτότητας

Το μεγαλύτερο κέρδος του συνεδρίου δεν περιορίζεται μόνο στα ιστορικά ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν. Βρίσκεται κυρίως στην προσπάθεια να εξηγηθεί επιστημονικά η σχέση του ΠΑΟΚ με την κοινωνία. Αναλύθηκε πώς η προσφυγική καταγωγή του συλλόγου επηρέασε τη συλλογική του ταυτότητα και πώς αυτή διαμορφώθηκε μέσα στον χρόνο.

Εξετάστηκε επίσης πώς οι σύνδεσμοι, τα καφενεία και οι γειτονιές λειτούργησαν ως χώροι συνάντησης και έκφρασης για τους φιλάθλους. Τέλος, αναδείχθηκε η μετάβαση της οπαδικής κουλτούρας από τον Τύπο των προηγούμενων δεκαετιών στις ψηφιακές κοινότητες του σήμερα, καταδεικνύοντας πώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος κατέληξε να αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta