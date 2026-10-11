Ο Γιώργος Βόβορας αποχωρεί από την τεχνική ηγεσίας του Προμηθέα Πατρών

Ο Γιώργος Βόβορας αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Ο Έλληνας τεχνικός επιβεβαίωσε την αποχώρησή του με αποκλειστική του δήλωση. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ήττα της ομάδας της Πάτρας από τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL.

Η επιβεβαίωση της αποχώρησης

Ο Γιώργος Βόβορας, μιλώντας αποκλειστικά, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο της πατρινής ομάδας. Η είδηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας του με τον Προμηθέα Πατρών, μια εξέλιξη που έγινε γνωστή μέσα από τις δηλώσεις του ίδιου του τεχνικού.

Στην αποκλειστική του δήλωση, ο Γιώργος Βόβορας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόλις με ενημέρωσαν ότι δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο». Αυτή η λιτή δήλωση επιβεβαιώνει το τέλος της θητείας του στον Προμηθέα, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους της απόφασης.

Το τέλος της συνεργασίας με τον Προμηθέα Πατρών

Ο Έλληνας τεχνικός, Γιώργος Βόβορας, δεν βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της ομάδας μπάσκετ του Προμηθέα Πατρών. Η αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας από την Πάτρα είναι γεγονός, όπως ο ίδιος ο προπονητής επιβεβαίωσε. Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε, οδηγώντας σε αλλαγή στον πάγκο του συλλόγου.

Η αποχώρηση του Γιώργου Βόβορα από τον Προμηθέα Πατρών αφορά την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Ο ίδιος ο προπονητής επιβεβαίωσε ότι δεν θα συνεχίσει να καθοδηγεί την ομάδα. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα για τον Προμηθέα, ο οποίος καλείται πλέον να αναζητήσει τον διάδοχο του Έλληνα τεχνικού.

Η χρονική συγκυρία της εξέλιξης

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Γιώργου Βόβορα έρχεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τον Προμηθέα Πατρών. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες μόλις ώρες μετά την ήττα της ομάδας της Πάτρας. Ο Προμηθέας είχε αγωνιστεί εναντίον του Παναθηναϊκού, σε έναν αγώνα που διεξήχθη για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL.

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό προηγήθηκε της είδησης για το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Βόβορα. Αυτό το αποτέλεσμα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL, ήταν το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο ο Γιώργος Βόβορας βρέθηκε στον πάγκο του Προμηθέα Πατρών πριν την ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Η αναζήτηση νέου τεχνικού για τον Προμηθέα

Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βόβορα, η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέου τεχνικού. Ο Προμηθέας καλείται να βρει τον προπονητή που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Η διαδικασία αυτή ξεκινά άμεσα, καθώς η ομάδα πρέπει να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στον πάγκο της.

Η αναζήτηση για τον διάδοχο του Γιώργου Βόβορα αποτελεί πλέον την προτεραιότητα για τον Προμηθέα Πατρών. Η ομάδα από την Πάτρα θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να βρει τον κατάλληλο προπονητή, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντα της τεχνικής ηγεσίας και θα οδηγήσει την ομάδα στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της GBL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta