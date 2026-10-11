Ανακοινώθηκε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου σήμερα, 11 Οκτωβρίου, στις 13:00, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά σε συγκεκριμένες επιλογές.

Στη σύνθεση ξεχωρίζει η επάνοδος του Αμερικανού σέντερ Ντόντα Χολ, ενώ παράλληλα, οι Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Τη θέση τους στην ομάδα παίρνουν οι Γιαν Μοντέρο και Τζορτζ Πάπας, ενισχύοντας τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού για τον Κολοσσό Ρόδου

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, όπως αυτή διαμορφώθηκε για τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου, περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: ΜακΙντάιρ, Μπουρνελες, Μοντέρο, Πάπας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντιαγέ, Καραγιαννιδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Φουρνιέ.

Αυτή η σύνθεση θα αγωνιστεί στο πλαίσιο της δεύτερης «στροφής» της Stoiximan GBL, με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 13:00. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την επιστροφή του Ολυμπιακού στις εντός συνόρων υποχρεώσεις, μετά την ευρωπαϊκή του εμφάνιση.

Επιστροφή Χολ και νέες προσθήκες στη σύνθεση

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που σηματοδοτεί η ανακοίνωση της δωδεκάδας είναι η επάνοδος του Ντόντα Χολ στην αγωνιστική δράση. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας, επιστρέφει στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, ενισχύοντας την πειραϊκή ομάδα στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Ντόντα Χολ είχε απουσιάσει από την προηγούμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού, αυτή κόντρα στην Αναντολού Εφές, λόγω ειδικής άδειας που του είχε χορηγηθεί για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πλέον, ο παίκτης είναι πλήρως έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συμπαίκτες του.

Επιπλέον, ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να συμπεριλάβει στη δωδεκάδα τους Γιαν Μοντέρο και Τζορτζ Πάπας. Οι δύο αυτοί παίκτες παίρνουν θέση στη σύνθεση του Ολυμπιακού, προσφέροντας επιπλέον επιλογές και φρεσκάδα στην ομάδα για τον αγώνα της GBL.

Οι απουσίες από την αποστολή

Στον αντίποδα των επιστροφών και των νέων προσθηκών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός της σημερινής δωδεκάδας του Ολυμπιακού δύο σημαντικούς παίκτες. Πρόκειται για τον Τάισον Γουόρντ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Η απουσία τους από τη σύνθεση αποτελεί μέρος των επιλογών του προπονητικού τιμ, ενόψει των απαιτήσεων του αγώνα και του συνολικού προγραμματισμού της ομάδας για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Η προηγούμενη αναμέτρηση στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εντός συνόρων υποχρεώσεις του μετά από μία επιτυχημένη εμφάνιση στην EuroLeague. Συγκεκριμένα, στις 9 Οκτωβρίου, η πειραϊκή ομάδα αντιμετώπισε την Αναντολού Εφές, καταφέρνοντας να αποσπάσει μία σημαντική νίκη.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα ήταν 89-66 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτή η νίκη δίνει ώθηση στην ομάδα, καθώς στρέφεται ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα και την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου, επιδιώκοντας να συνεχίσει το θετικό της σερί.

Με πληροφορίες από: Athletiko