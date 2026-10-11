Ο Εθνικός Πειραιά προκρίθηκε αήττητος στους ομίλους του Champions League

Ο Εθνικός Πειραιά εξασφάλισε την πρόκριση στην φάση των ομίλων του Champions League γυναικών, ολοκληρώνοντας αήττητος την πορεία του στα προκριματικά. Η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της, σημειώνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Στον τελευταίο και καθοριστικό αγώνα, ο Εθνικός επικράτησε του ΑΝΟ Γλυφάδας με ευρύ σκορ 20-5.

Εντυπωσιακή πορεία στα προκριματικά

Ο Εθνικός ΟΦΠΦ έδειξε από την αρχή την κυριαρχία του στα προκριματικά του Champions League. Με τρεις συνεχόμενες νίκες, η ομάδα κατάφερε να καταλάβει την πρώτη θέση στον όμιλό της, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η αήττητη πορεία του Εθνικού αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και τον φέρνει στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η τελευταία του αναμέτρηση, κόντρα στον ΑΝΟ Γλυφάδας, επισφράγισε την επιτυχία του, με το τελικό σκορ 20-5 να αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα των Πειραιωτισσών. Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη για τον Εθνικό, επιβεβαιώνοντας την καλή του αγωνιστική κατάσταση.

Η εξέλιξη του αγώνα με τη Γλυφάδα

Στο ξεκίνημα του αγώνα, η Καραγιάννη κέρδισε το σπριντ και η Κρίσμας άνοιξε το σκορ για τον Εθνικό. Η απάντηση της Γλυφάδας ήταν άμεση με την Άντρες να ισοφαρίζει. Η ισοπαλία διατηρήθηκε για λίγο στο 2-2, με τις ίδιες σκόρερ να βρίσκουν ξανά δίχτυα. Στη συνέχεια, ο Εθνικός πήρε προβάδισμα 4-2 με γκολ από τις Τέρνερ και Τσιμάρα, ενώ η Γαλανοπούλου στα τελευταία 11 δευτερόλεπτα του πρώτου οκταλέπτου διαμόρφωσε το 5-2.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Εθνικός κέρδισε ξανά το σπριντ και με την Τέρνερ αύξησε τη διαφορά στο +4. Μέσα σε περίπου τρία λεπτά, οι γηπεδούχες πέτυχαν ακόμη δύο γκολ με τις Κρίσμας και Καραγιάννη, φτάνοντας το σκορ στο 8-2. Ο Εθνικός κέρδισε και πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα η Τσιμάρα. Η διαφορά «εκτοξεύτηκε» στο +9 με ακόμη δύο γκολ, διαμορφώνοντας το 11-2 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο, με τις Μπέτα και Τσιμάρα να ανεβάζουν το σκορ στο 13-2. Μετά από σχεδόν 12 λεπτά, ο ΑΝΟ Γλυφάδας βρήκε το τρίτο του γκολ με τη Λασκαρίδου, ενώ η Καρανάσιου μείωσε από τα έξι μέτρα. Η Μιμίδη, με κερδισμένο πέναλτι, επαναφορά τη διαφορά στο +10. Στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα του τρίτου οκταλέπτου, οι Τέρνερ και Κρίσμας πέτυχαν το 16-4.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, η Τσιμάρα κέρδισε το σπριντ και η Κανετίδου έκανε το 17-4. Η Άντρες μείωσε ξανά για τη Γλυφάδα από τα έξι μέτρα. Οι Σταυρίδου και Μπέτα απάντησαν με δύο γκολ σε δύο λεπτά. Μετά από αποβολή της Λανάρα, η Σταυρίδου διαμόρφωσε το τελικό 20-5 στην παίκτρια παραπάνω.

Οι επόμενες κινήσεις για τις δύο ομάδες

Ο Εθνικός θα συμμετάσχει στην κλήρωση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, στις 11:00. Εκεί θα μάθει τους αντιπάλους του στην επόμενη φάση του Champions League.

Από την άλλη πλευρά, ο ΑΝΟ Γλυφάδας θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στους ομίλους του Euro Cup Γυναικών. Η κλήρωση για αυτή τη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου.

Οι απευθείας προκριθείσες ομάδες

Στη φάση των «16» του Champions League, εκτός από τον Εθνικό, έχουν εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση τους ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός και ο ΝΟ Βουλιαγμένης, αμφότεροι από ελληνικής πλευράς. Την πρόκριση έχουν επίσης εξασφαλίσει οι Σαντ Αντρέου και Ματαρό από την Ισπανία.

Από την Ουγγαρία, οι Φερεντσβάρος και Βαζούτας έχουν ήδη προκριθεί, ενώ από την Ιταλία, οι Οριζόντε Κατάνια και Ρόμα συμπληρώνουν το παζλ των ομάδων που περιμένουν την κλήρωση.

Οι σκόρερ του αγώνα

Για τον Εθνικό, ο προπονητής Σαλάχας είδε τις παίκτριές του να σκοράρουν ως εξής: Κρίστμας 4, Τέρνερ 3, Τσιμάρα 3, Μπέτα 2, Σταυρίδου 2, Καραγιάννη 1, Γαλανοπούλου 1, Μιμίδη 1, Κανετίδου 1, Τσιούγκρη 1, Γουάϊσμαν 1. Συμμετείχαν επίσης οι Τζούρκα, Χατζηκυριακάκη, Τσιάρα.

Για τον ΑΝΟ Γλυφάδας, υπό την καθοδήγηση του Θεοδωρόπουλου, σκόραραν: Άντρες 3, Καρανάσιου 1, Λασκαρίδου 1. Στην ομάδα αγωνίστηκαν επίσης οι Μ. Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Οικονόμου, Λαναρά, Σταρίδα, Χέλμη, Κεχαγιόγλου, Γ. Καραγιάννη, Τάουσερ, Βουτσικα, Σπάθη-Δροσοπούλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko