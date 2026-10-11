Η Premier League στο επίκεντρο: Μασκ εναντίον Μπέζος για Έβερτον και Λίβερπουλ;

Η Premier League ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε μια νέα μεγάλη αλλαγή, καθώς ο Έλον Μασκ, ο επιχειρηματίας που μετέτρεψε τις Tesla, SpaceX και X σε παγκόσμια brands, συνδέεται με ένα πιθανό deal για την Έβερτον. Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο Τζεφ Μπέζος αποτελεί ήδη μέτοχο της Λίβερπουλ, της ιστορικής αντιπάλου των «ζαχαρωτών». Η πιθανότητα αυτή δημιουργεί ένα σενάριο επιχειρηματικής αντιπαλότητας μεταξύ δύο δισεκατομμυριούχων στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το ενδιαφέρον για την Έβερτον και η έκκληση του Μπολ

Το ενδεχόμενο να επενδύσει ο Έλον Μασκ στην Έβερτον έχει έρθει στο προσκήνιο, καθώς ο ιστορικός αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι διατίθεται προς πώληση. Η πιθανότητα εμπλοκής του Μασκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο αποτελεί από μόνη της μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όλα ξεκίνησαν από μια δημόσια έκκληση του Μάικλ Μπολ, πρώην ποδοσφαιριστή της Έβερτον. Ο Μπολ, μέσω ανάρτησής του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κάλεσε τον δισεκατομμυριούχο να εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς του συλλόγου για £800 εκατομμύρια. Η έκκληση αυτή προκαλεί τον Μασκ να αντιπαρατεθεί με τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έχει ήδη αποκτήσει μερίδιο στη Λίβερπουλ.

Η παρουσία του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ

Στην άλλη πλευρά του Στάνλεϊ Παρκ, ο Τζεφ Μπέζος έχει ήδη κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το αγγλικό ποδόσφαιρο, αποκτώντας μειοψηφικό πακέτο μετοχών στη Λίβερπουλ, την μεγάλη και ιστορική αντίπαλο των «ζαχαρωτών». Ο ιδρυτής της Amazon συμμετέχει στην κοινοπραξία «1892 Holdings», η οποία απέκτησε αυτό το πακέτο μετοχών.

Ωστόσο, η «Fenway Sports Group» εξακολουθεί να διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών και τον επιχειρησιακό έλεγχο του συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος του Μπέζος δεν συνεπάγεται, προς το παρόν, άμεση εμπλοκή του στη διαχείριση του ποδοσφαιρικού πρότζεκτ. Παρόλα αυτά, η παρουσία του προσθέτει μια νέα διάσταση στον επιχειρηματικό χάρτη του ποδοσφαίρου.

Η Λίβερπουλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά brands παγκοσμίως. Η συμμετοχή επενδυτών με τόσο μεγάλη οικονομική επιφάνεια, όπως ο Τζεφ Μπέζος, θα μπορούσε να ανοίξει νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον σύλλογο και γενικότερα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Έβερτον σε αναζήτηση νέας σελίδας

Η Έβερτον έχει επιβεβαιώσει ότι ο όμιλος «The Friedkin Group» εξετάζει νέες επενδυτικές επιλογές. Μεταξύ αυτών των επιλογών περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του συλλόγου.

Οι «Toffees» επιδιώκουν να γυρίσουν σελίδα, έχοντας αφήσει πίσω τους αρκετά χρόνια οικονομικών δυσκολιών. Επιπλέον, έχουν ολοκληρώσει τη μετακόμισή τους από το ιστορικό «Γκούντισον Παρκ» στο νέο τους γήπεδο, το «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ». Η αναζήτηση νέων επενδυτών εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα.

Μια νέα διάσταση στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδεχόμενο ενδιαφέρον του Έλον Μασκ για την Έβερτον δεν θα αφορούσε απλώς την είσοδο ακόμη ενός δισεκατομμυριούχου στην Premier League. Θα μπορούσε να δημιουργήσει μια άμεση αντιπαλότητα μεταξύ δύο από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, οι οποίοι ήδη ανταγωνίζονται σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

Η πιθανή αυτή «μάχη δισεκατομμυρίων» θα λάβει χώρα σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και δημοφιλή πρωταθλήματα του κόσμου, προσδίδοντας μια νέα διάσταση όχι μόνο στις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο που περιβάλλει το άθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko