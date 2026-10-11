Ο Παναθηναϊκός τρίτος στην Ευρώπη στα σουτ που επιτρέπει στον αντίπαλο

Ο Παναθηναϊκός έχει επιδείξει αξιοσημείωτη βελτίωση στην αμυντική του λειτουργία, φτάνοντας να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην τρίτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των σουτ που επιτρέπει στον αντίπαλό του σε κάθε αγώνα. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια ημέρα που οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για το ντέρμπι «αιωνίων» στο Φάληρο, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Η αμυντική βελτίωση του «τριφυλλιού»

Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού έχει υποστεί ακραία βελτίωση, κάτι που τον κατατάσσει πλέον ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ενώ στο ξεκίνημα της σεζόν η ομάδα αντιμετώπιζε προβλήματα σε αυτόν τον τομέα, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά.

Παρά το γεγονός ότι ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, είναι γνωστός για την επιθετική του φιλοσοφία, δεν παραμελεί καθόλου την αμυντική οργάνωση της ομάδας. Η προσοχή του σε αυτόν τον τομέα έχει αποδώσει καρπούς, με το «τριφύλλι» να παρουσιάζει πλέον μια ιδιαίτερα αποτελεσματική άμυνα.

Η έρευνα του CIES Football Observatory

Τα στοιχεία που αναδεικνύουν την αμυντική υπεροχή του Παναθηναϊκού προέρχονται από μία έρευνα που διεξήγαγε το CIES Football Observatory. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στις 32 κορυφαίες λίγκες της γηραιάς ηπείρου, αναλύοντας την απόδοση των ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτής της εκτεταμένης ανάλυσης, το «τριφύλλι» αναδείχθηκε ως μία από τις ομάδες με την πιο περιοριστική αμυντική λειτουργία. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον μέσο όρο των σουτ που δέχεται κάθε ομάδα ανά 90 λεπτά αγώνα από τον αντίπαλό της.

Η θέση του Παναθηναϊκού στην κορυφή

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά, επιτρέποντας μόλις 6,12 σουτ ανά 90 λεπτά στους αντιπάλους του. Αυτή η επίδοση τον τοποθετεί στην ελίτ των ευρωπαϊκών συλλόγων όσον αφορά την αμυντική του σταθερότητα και την ικανότητά του να περιορίζει τις επιθετικές προσπάθειες των αντιπάλων.

Η συγκεκριμένη επίδοση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της αμυντικής στρατηγικής και την πειθαρχία των παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την αμυντική τους λειτουργία σε ένα από τα ισχυρότερα σημεία της ομάδας.

Οι ομάδες που προηγούνται και άλλες αναφορές

Τον Παναθηναϊκό στην κατάταξη των ομάδων με τα λιγότερα σουτ που δέχονται ξεπερνούν μονάχα δύο σύλλογοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για την ουκρανική Χάρκιβ, η οποία δέχεται 5,84 σουτ ανά 90 λεπτά, και την Μπάγερν Μονάχου, με ακόμα πιο εντυπωσιακή επίδοση 4,90 σουτ ανά 90 λεπτά.

Στη λίστα των ομάδων με τις πιο περιοριστικές άμυνες, εκτός από τις τρεις κορυφαίες, αναφέρονται επίσης κλαμπ όπως η RFS από τη Λετονία, η Dinamo Moskva από τη Ρωσία, η Vitoria από την Πορτογαλία, η Hajduk από την Κροατία, η Cherkasy από την Ουκρανία, η Benfica από την Πορτογαλία και η FC Barcelona από την Ισπανία.

Πριν το ντέρμπι «αιωνίων»

Η εντυπωσιακή αυτή αμυντική επίδοση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, καθώς σήμερα διεξάγεται το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport League 1.

Οι «πράσινοι» στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Για τον λόγο αυτό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, με στόχο να φύγει η ομάδα με τη νίκη από το γήπεδο των «ερυθρολεύκων».

Με πληροφορίες από: Gazzetta