Η ΑΕΚ νίκησε τον ΟΦΗ με 3-0: Ενεργοποίηση των στατικών φάσεων και βάθος ρόστερ

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με μια πειστική νίκη επί του ΟΦΗ, επικρατώντας με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση αυτή, που διεξήχθη μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, αποτέλεσε ένα σημαντικό τεστ για την ομάδα, η οποία έδειξε σοβαρότητα και κυριαρχικό πρόσωπο.

Η εμφάνιση της ΑΕΚ και η νίκη επί του ΟΦΗ

Έπειτα από μια περίοδο τριών εβδομάδων χωρίς αγωνιστική δράση, υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Για την ΑΕΚ, το ζητούμενο ήταν να επανέλθει με το γνωστό κυριαρχικό της πρόσωπο στη Νέα Φιλαδέλφεια και να εξασφαλίσει τη νίκη σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε ως «παγίδα».

Η νίκη αυτή ήταν κομβικής σημασίας ενόψει των δύο μεγάλων αναμετρήσεων που ακολουθούν στην Αγγλία για το Champions League, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Το τελικό σκορ 3-0 και η συνολική εικόνα της αναμέτρησης επιβεβαίωσαν την ανωτερότητα της Ένωσης.

Οι αποφάσεις στην τελική ενέργεια

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ΑΕΚ δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να πιστέψει ότι θα μπορούσε να της προκαλέσει ζημιά, επιβάλλοντας το δικό της παιχνίδι. Καθώς ο χρόνος κυλούσε, πανηγύρισε ακόμα μια καθαρή νίκη στην έδρα της, η οποία από την αρχή της σεζόν αποτελεί ένα δύσκολο «κάστρο» για τους αντιπάλους.

Ωστόσο, ένα σημείο που δεν λειτούργησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ήταν οι αποφάσεις στην τελική ενέργεια. Οι κιτρινόμαυροι φάνηκαν βιαστικοί και επιπόλαιοι, με τις επιλογές τους τόσο στην τελική πάσα όσο και στην εκτέλεση να μην είναι πάντα οι σωστές. Αυτό, πάντως, μπορεί να συμβεί, ειδικά μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς αγωνιστικό ρυθμό.

Η ενεργοποίηση του «όπλου» των στατικών φάσεων

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια καλά δουλεμένη ομάδα, όπως η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, καλείται να βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους για να φτάσει στο γκολ. Η Ένωση ενεργοποίησε ένα «όπλο» του Σέρβου τεχνικού που τη χαρακτήριζε και την περσινή σεζόν: τις στατικές φάσεις.

Και τα τρία γκολ της ΑΕΚ προήλθαν από εκτελέσεις κόρνερ. Οι δύο πυλώνες της άμυνας, ο Ρέλβας και ο Μουκουντί, ήταν αυτοί που «καθάρισαν» το τρίποντο με δύο κεφαλιές, πριν έρθει ο Γκατσίνοβιτς στο φινάλε της αναμέτρησης για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Το προβάδισμα στο σκορ λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, που προήλθε με αυτόν τον τρόπο, ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Η σημασία του βάθους του ρόστερ

Την περσινή σεζόν, η ΑΕΚ είχε αποδειχθεί αχτύπητη στις στατικές μπάλες, και στον αγώνα με τον ΟΦΗ, η ομάδα του Νίκολιτς έβγαλε ξανά αυτό το ατού. Πρόκειται για ένα στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιείται για να «ξεκλειδώνει» την αντίπαλη άμυνα όταν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτό να βρεθούν διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί το γκολ.

Εξίσου σημαντική ήταν και η απάντηση του Μάρκο Νίκολιτς σχετικά με την αξιοποίηση του βάθους του ρόστερ, ενόψει ενός πολύ απαιτητικού προγράμματος. Στο ξεκίνημα της σεζόν είχε γίνει αρκετή συζήτηση για το άνοιγμα του ροτέισον, καθώς το γεμάτο καλεντάρι το καθιστούσε επιβεβλημένο.

Οι δηλώσεις του προπονητή για την αξία των παικτών

Ο Σέρβος κόουτς ήταν ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα, τονίζοντας με απόλυτη σαφήνεια ότι όλοι όσοι είναι στην ομάδα είναι πολύτιμοι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, όλοι οι παίκτες θα κληθούν να προσφέρουν, καθώς η ΑΕΚ έχει μπροστά της ασταμάτητα ματς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Είναι δεδομένο ότι ο Νίκολιτς θα χρειαστεί όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του απαιτητικού προγράμματος που έχει μπροστά της η ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta