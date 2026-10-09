Ο Παναθηναϊκός, ο Ομπράντοβιτς και το κλίμα της ομάδας

Η νέα επιβλητική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην Euroleague, ειδικά στο δύσκολο τεστ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, έχει συγκεκριμένο λόγο. Ο Γιώργος Κούβαρης αναφέρει ότι αυτή η εικόνα της ομάδας οφείλεται στο κλίμα και τις σχέσεις των παικτών με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η καθημερινότητα στον Παναθηναϊκό έχει αλλάξει, με τίποτα να μην θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια.

Η νέα καθημερινότητα στον Παναθηναϊκό

Στον Παναθηναϊκό, η καθημερινότητα έχει αλλάξει ριζικά, με τίποτα να μην θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η μεταβολή είναι εμφανής τόσο για τους εξωτερικούς παρατηρητές όσο και, κυρίως, για όσους τη βιώνουν από μέσα. Η επιβλητική εμφάνιση της ομάδας στην Euroleague, ιδιαίτερα απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο όπως η Φενέρμπαχτσε, αποτελεί απτή απόδειξη αυτής της αλλαγής.

Η σωστή λειτουργία μιας ομάδας εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ακόμα πιο σωστή λειτουργία της εκτός αυτών. Όταν αυτή η ισορροπία δεν υπάρχει, το αποτέλεσμα γίνεται ορατό όχι μόνο στις νίκες ή τις ήττες, αλλά και στη γλώσσα του σώματος, στις συμπεριφορές και στα συνολικά «vibes» που εκπέμπονται από το σύνολο.

Υγεία και θετικά «vibes» στα αποδυτήρια

Τα «vibes» στον Παναθηναϊκό, τόσο εντός των αποδυτηρίων όσο και εκτός αυτών, εκπέμπουν πλέον υγεία, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Οι παίκτες δείχνουν να απολαμβάνουν την παρουσία τους στην ομάδα, καθώς γουστάρουν να πηγαίνουν στην προπόνηση και να περνούν πολλές ώρες στο γήπεδο. Αυτή η διάθεση αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας και της συνοχής.

Επιπλέον, οι αθλητές εκδηλώνουν έντονη επιθυμία να μαθαίνουν από τον Ομπράντοβιτς. Ακούνε με προσοχή και την παραμικρή διόρθωση, δείχνοντας πλήρη αφοσίωση στη διδασκαλία του προπονητή τους. Η καθημερινή παρουσία του Ομπράντοβιτς, χωρίς «no days off», ενισχύει αυτή τη σχέση μάθησης και εμπιστοσύνης.

Η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η αλλαγή αυτή, ειδικά για τους παίκτες που παρέμειναν από την περσινή σεζόν, είναι κάτι που τους αρέσει και το έχουν αγκαλιάσει. Γνωρίζουν πλέον ότι αν αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχουν κάποια απορία, ο προπονητής τους θα είναι εκεί για να τους βοηθήσει να τη λύσουν. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και υποστήριξης.

Όλοι στην ομάδα έχουν κατανοήσει ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα και ότι κανείς δεν περισσεύει. Κάθε παίκτης έχει τη βεβαιότητα ότι θα του δοθούν ευκαιρίες και ότι θα έχει τον δικό του ρόλο μέσα στο σύνολο, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός. Η φιλοσοφία αυτή ενισχύει την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη.

Το «πολιτισμικό σοκ» και η νέα εποχή

Η φράση «ο Ομπράντοβιτς θα είναι εκεί για όλους και κατά συνέπεια όλοι θα είναι για τον Ομπράντοβιτς» συνοψίζει τη νέα πραγματικότητα. Όσοι δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ με τον Σέρβο τεχνικό, βίωσαν ένα «πολιτισμικό σοκ» με την άφιξή του. Ο Ομπράντοβιτς πήγε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι και άλλαξε τα πάντα, και αυτή η διαδικασία των αλλαγών συνεχίζεται αδιάκοπα.

Ο Σέρβος προπονητής έφερε τη δική του φιλοσοφία, την οποία μεταλαμπαδεύει καθημερινά σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Αυτή η συνεχής μετάδοση των αρχών του διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για ολόκληρο τον οργανισμό, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ομάδας.

Η σημασία του κάθε παίκτη

Ένα απλό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, είναι το πόσο σημαντικό νιώθει κάθε παίκτης, ανεξάρτητα από τη θέση του στο rotation. Είτε ανήκει στο πρώτο, είτε στο δεύτερο, είτε στο τρίτο rotation, ο Ομπράντοβιτς δεν αφήνει τίποτα και κανέναν στην τύχη του. Αυτή η προσέγγιση είναι σταθερή και χαρακτηριστική του Σέρβου τεχνικού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν το έκανε ποτέ στο παρελθόν, δεν το κάνει τώρα και δεν θα το κάνει ποτέ στο μέλλον. Θα είναι πάντα εκεί για να σκύψει στο οποιοδήποτε πρόβλημα, του οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Αυτό ισχύει τόσο για τους παίκτες όσο και για έναν απλό υπάλληλο, αναδεικνύοντας την ολιστική του προσέγγιση στη διαχείριση του συνόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta