Ροναλντίνιο: Επιστρέφει στα γήπεδα για το 300ό του γκολ με τη Ραβέννα

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα, περισσότερο από μία δεκαετία μετά την τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση. Ο 46χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι πλέον μέτοχος της ιταλικής Ραβέννα, αναμένεται να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια με έναν συγκεκριμένο στόχο: να πετύχει το 300ό γκολ της καριέρας του.

Η επιστροφή του «μάγου» στα γήπεδα

Η τελευταία φορά που ο Ροναλντίνιο αγωνίστηκε επαγγελματικά ήταν τη σεζόν 2015/16, στην πατρίδα του τη Βραζιλία, φορώντας τη φανέλα της Φλουμινένσε. Έκτοτε, πέρασε πάνω από μία δεκαετία χωρίς να τον δούμε σε επίσημο αγώνα. Ωστόσο, ο «Βραζιλιάνος μάγος» δηλώνει έτοιμος να βγει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Πλέον, ο 46χρονος αστέρας κατέχει τη θέση του μετόχου στην ιταλική ομάδα της Serie C, τη Ραβέννα, με επικεφαλής τον Ινάσιο Τσιπριάνι. Αυτή η νέα του ιδιότητα φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην ενεργό δράση, με την προοπτική να προσθέσει ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πλούσια καριέρα του.

Από τη φημολογία στην επιβεβαίωση

Όταν έγινε γνωστό ότι ο Ροναλντίνιο έγινε μέτοχος στην ιταλική ομάδα, υπήρξαν αρχικά αμφιβολίες. Πολλοί θεώρησαν ότι η κίνησή του, η οποία περιλάμβανε το κράτημα της φανέλας της Ραβέννα και την υπογραφή των εγγράφων μπροστά στις κάμερες, ήταν απλώς ένα «διαφημιστικό κόλπο» ή μια κίνηση δημοσίων σχέσεων για έναν σύλλογο μικρότερης κατηγορίας.

Ο ίδιος ο Ροναλντίνιο δεν είχε δώσει τότε μια ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το ενδεχόμενο να αγωνιστεί. «Θα με δείτε να παίζω; Δεν ξέρω, μόνο ο προπονητής το γνωρίζει αυτό», είχε δηλώσει. Πρόσθεσε επίσης: «Το να επιστρέφω στην Ιταλία είναι υπέροχο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να κερδίσουν».

Ο «ρομαντικός» στόχος και οι δηλώσεις

Ο Ινάσιο Τσιπριάνι, επικεφαλής της Ραβέννα, είχε αναφερθεί στον στόχο του Βραζιλιάνο, χαρακτηρίζοντάς τον «ρομαντικό». Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Ο στόχος του είναι ρομαντικός: να προσπαθήσει να πετύχει το τελευταίο του γκολ». Ο Τσιπριάνι είχε επίσης τονίσει ότι η συμμετοχή του Ροναλντίνιο δεν αποτελεί «μια συμβολική κίνηση ούτε ένα διαφημιστικό τέχνασμα για να τραβήξουμε την προσοχή πάνω μας».

Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της πρόθεσης του Ροναλντίνιο να επιστρέψει στο γήπεδο, όχι απλώς για λόγους δημοσιότητας, αλλά με έναν προσωπικό και σημαντικό στόχο που αφορά την καριέρα του. Η επιθυμία του να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στη Ραβέννα προσθέτει ένα επιπλέον κίνητρο στην επιστροφή του.

Η ημερομηνία και ο αντίπαλος

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιταλική εφημερίδα «Resto del Carlino», ο πρώην κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αναμένεται να αγωνιστεί στις 15 Νοεμβρίου. Το συγκεκριμένο ματς θα είναι ένα πολυαναμενόμενο εντός έδρας ντέρμπι για τη Ραβέννα, απέναντι στην ομάδα της Φορλί.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ραβέννα, προσφέροντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν ξανά τον θρυλικό ποδοσφαιριστή εν δράσει. Εάν ο Ροναλντίνιο καταφέρει να σκοράρει σε αυτή την αναμέτρηση, θα συμπληρώσει το 300ό επαγγελματικό γκολ της καριέρας του, ένα επίτευγμα που θα σηματοδοτήσει με ξεχωριστό τρόπο την επιστροφή του.

Η λαμπρή καριέρα του Βραζιλιάνου αστέρα

Ο Ροναλντίνιο έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Στο παρελθόν, έχει φορέσει τη φανέλα ομάδων όπως η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν, όπου κατέκτησε τίτλους και μάγεψε το κοινό με το μοναδικό του ταλέντο.

Η αναγνώριση της αξίας του επισφραγίστηκε με την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας (Ballon d'Or), ένα από τα σημαντικότερα ατομικά βραβεία στο ποδόσφαιρο. Η επικείμενη επιστροφή του στη Ραβέννα προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στην εντυπωσιακή πορεία του, με την προσδοκία να ολοκληρώσει τον «ρομαντικό» του στόχο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta