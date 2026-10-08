Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επενδύει στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο Καναδός αστέρας του NBA, εντάχθηκε επίσημα στο επενδυτικό σχήμα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Την είδηση επισημοποίησε ο σύλλογος της ισπανικής πρωτεύουσας, γνωστοποιώντας τη νέα προσθήκη στους Ροχιμπλάνκος. Ο 28χρονος καλαθοσφαιριστής αποφάσισε να επενδύσει μέρος της περιουσίας του στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κορυφαίων αθλητών.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στους Ροχιμπλάνκος

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ένας αθλητής με σημαντικές διακρίσεις στο βιογραφικό του, αποτελεί πλέον επίσημα μέλος του επενδυτικού σχήματος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον σύλλογο της ισπανικής πρωτεύουσας, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία με τον Καναδό αστέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του NBA το 2025 και έχει αναδειχθεί δις MVP της λίγκας, το 2025 και το 2026, αγωνιζόμενος με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Αυτές οι επιτυχίες υπογραμμίζουν το υψηλό προφίλ του αθλητή.

Η επισημοποίηση της συμφωνίας

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δημοσίευσε την είδηση της ένταξης του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα X. Μέσω αυτής της δημοσίευσης, οι «Ροχιμπλάνκος» γνωστοποίησαν στο ευρύ κοινό και στους φιλάθλους τους τη νέα αυτή επενδυτική κίνηση.

Η επισημοποίηση της συμφωνίας σηματοδοτεί την είσοδο ενός ακόμη διεθνούς φήμης αθλητή στον κόσμο των επενδύσεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενισχύοντας το επενδυτικό σχήμα του ισπανικού συλλόγου.

Το παράδειγμα άλλων αστέρων του NBA

Ο 28χρονος Καναδός αστέρας της καλαθοσφαίρισης ακολουθεί ένα μοτίβο που έχουν χαράξει και άλλοι κορυφαίοι παίκτες του NBA, οι οποίοι έχουν επιλέξει να επενδύσουν μέρος της περιουσίας τους σε ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει επενδύσει στη Λίβερπουλ, καθώς και ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έχει επιλέξει να επενδύσει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτές οι κινήσεις αναδεικνύουν μια τάση μεταξύ των αθλητών.

Οι πρώτες δηλώσεις του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη του για τη νέα του ιδιότητα ως μέλος των Μαδριλένων.

Ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για έναν σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του».

Μέσα από τις δηλώσεις του, ο Καναδός παίκτης υπογράμμισε την ιστορική πορεία του συλλόγου στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμμετοχής του στο μέλλον των «Ροχιμπλάνκος».

Μια επένδυση στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Η απόφαση του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να επενδύσει στην Ατλέτικο Μαδρίτης αντικατοπτρίζει την επιθυμία του να τοποθετήσει μέρος της τεράστιας περιουσίας του σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης τάσης που παρατηρείται, όπου αθλητές παγκόσμιας κλάσης επιλέγουν να διευρύνουν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες πέρα από τον δικό τους χώρο, στρεφόμενοι προς την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta