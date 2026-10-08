Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο Τ-Center για τον Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του λαβάρου

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρέθηκε στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Η παρουσία του Σέρβου θρύλου σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση σε εντός έδρας αγώνα του τριφυλλιού μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας με την επιστροφή του λαβάρου του στην οροφή του γηπέδου. Η βραδιά θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, κλείνοντας έναν κύκλο συζητήσεων που είχε ανοίξει την περασμένη σεζόν.

Η επιστροφή του Ντέγιαν Μποντιρόγκα

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έδωσε το «παρών» στο T-Center, παρακολουθώντας την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Ο πρόεδρος της EuroLeague βρέθηκε στο Telekom Center Athens, όπου είδε τον αγώνα στο πλευρό της Δέσποινας Γιαννακοπούλου και του Βασίλη Παρθενόπουλου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Μποντιρόγκα επισκέφθηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού μετά την ιστορία που είχε προκύψει με το λάβαρό του.

Η παρουσία του Σέρβου θρύλου στην τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, λίγες ημέρες μετά την επανατοποθέτηση του λαβάρου, προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην αθλητική βραδιά. Η επιστροφή του στην έδρα του Παναθηναϊκού έρχεται να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης που είχε απασχολήσει έντονα την μπασκετική κοινότητα.

Το λάβαρο ξανά στην οροφή του γηπέδου

Το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα έχει επιστρέψει πλέον στην οροφή του γηπέδου, στην αρχική του θέση, εκεί όπου βρισκόταν για πολλά χρόνια. Η εικόνα του Μποντιρόγκα με το τρόπαιο της EuroLeague, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού το 2000 στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται και πάλι στη θέση της. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου που είχε προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση την περασμένη σεζόν.

Η επανατοποθέτηση του λαβάρου αποτελεί μια σημαντική κίνηση, καθώς αποκαθιστά ένα σύμβολο που είχε συνδεθεί με μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου. Η παρουσία του ξανά στην οροφή του γηπέδου επιβεβαιώνει την αξία και την αναγνώριση της προσφοράς του Ντέγιαν Μποντιρόγκα στον Παναθηναϊκό.

Η αρχική απομάκρυνση και οι αντιδράσεις

Η ιστορία γύρω από το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα είχε ξεκινήσει πριν από το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, το οποίο διεξήχθη για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Τότε, το λάβαρο είχε απομακρυνθεί από την οροφή του γηπέδου. Η συγκεκριμένη κίνηση είχε γίνει ως μέρος της αντίδρασης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέναντι σε διαιτητικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Η απομάκρυνση αυτή είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις στην αθλητική κοινότητα. Η απόφαση της ΚΑΕ είχε συνδεθεί άμεσα με τις διαμαρτυρίες της ομάδας για τα όσα είχαν συμβεί στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, δημιουργώντας ένα κλίμα προβληματισμού σχετικά με την τύχη του συμβολικού αυτού στοιχείου.

Η δημόσια παραδοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Τελικά, ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, αναγνώρισε δημόσια ότι η συγκεκριμένη επιλογή της απομάκρυνσης του λαβάρου ήταν λανθασμένη. Σε δηλώσεις του στο podcast «EuroInsiders», ο κ. Γιαννακόπουλος είχε μιλήσει ανοιχτά για τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, προαναγγέλλοντας παράλληλα την άμεση επιστροφή του λαβάρου στην αρχική του θέση.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε τονίσει: «Γιατί όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν (Μποντιρόγκα) έχει υπάρξει θρύλος του Παναθηναϊκού. Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πάνω από όλα, ο Ντέγιαν είναι φίλος μου. Είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει φύγει από το μπάσκετ, αλλά ένα πρόσωπο που παραμένει στο μπάσκετ και κατέχει μια συγκεκριμένη θέση. Κι όταν παραμένει στη σκηνή πρέπει και να σε χειροκροτούν και να σε κρίνουν. Οπότε δεν ήμουν ικανοποιημένος από κάποια πράγματα, αλλά η απόφασή μου ήταν σίγουρα λάθος και αυτό θα διορθωθεί. Το μπάνερ θα επιστρέψει πολύ σύντομα».

Η δέσμευση έγινε πράξη

Η δέσμευση που είχε αναλάβει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγινε πράξη, καθώς το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα επέστρεψε στην αρχική του θέση στην οροφή του γηπέδου. Η επανατοποθέτηση του συμβόλου πραγματοποιήθηκε όπως είχε προαναγγελθεί.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του λαβάρου, ο ίδιος ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έδωσε το «παρών» στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague επιβεβαίωσε την αποκατάσταση των σχέσεων και την αναγνώριση της ιστορικής του αξίας για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta