Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 58-77: Νουόρα και άμυνα έδωσαν το διπλό στους Σέρβους

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε εμφατικά της Ντουμπάι BC εκτός έδρας, με τελικό σκορ 77-58, σημειώνοντας μία σημαντική νίκη στη φετινή EuroLeague. Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο βασίστηκε στην εξαιρετική απόδοση του Τζόρνταν Νουόρα και στην αποτελεσματική αμυντική της λειτουργία για να φύγει με το διπλό από την αναμέτρηση. Αντιθέτως, η Ντουμπάι BC, με προπονητή τον Τσάβι Πασκουάλ, υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της.

Η επικράτηση του Ερυθρού Αστέρα στην έδρα της Ντουμπάι BC

Ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη φετινή EuroLeague, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC. Η ομάδα από το Ντουμπάι υπέστη τη δεύτερη διαδοχική ήττα της, μετά από εκείνη που είχε γνωρίσει στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Μετά το πέρας των τεσσάρων αγωνιστικών, αμφότερες οι ομάδες έχουν πλέον ρεκόρ 2-2.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους αναδείχθηκε ο Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η συνολική του παρουσία, σε συνδυασμό με την αμυντική προσήλωση των Σέρβων, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης και οι πρώτες εναλλαγές

Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 9-2 στα πρώτα λεπτά. Κύριος εκφραστής των επιθέσεων για τους γηπεδούχους ήταν ο Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος προσπάθησε να δώσει ρυθμό στην ομάδα του.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας το σκορ σε 9-7, με τον Μονέκε να ξεκινά δυναμικά τον αγώνα σημειώνοντας πέντε πόντους. Στη συνέχεια, με πέντε συνεχόμενους πόντους του Τζόρνταν Νουόρα, οι φιλοξενούμενοι πήραν το πρώτο τους προβάδισμα με βραχεία κεφαλή, διαμορφώνοντας το σκορ σε 12-11. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είχε σταθερά το πάνω χέρι στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 21-16 υπέρ της Ντουμπάι BC.

Η αμυντική υπεροχή των Σέρβων στο δεύτερο δεκάλεπτο

Περίπου δυόμισι λεπτά μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι Μπάτλερ και Τζόουνς με δύο διαδοχικά τρίποντα έδωσαν για πρώτη φορά διαφορά τεσσάρων πόντων στον Ερυθρό Αστέρα, ανεβάζοντας το σκορ στο 27-23. Το δίποντο του Τζόουνς στον αιφνιδιασμό διεύρυνε περαιτέρω το προβάδισμα στο 29-23, σηματοδοτώντας ένα επιμέρους σκορ 14-2 για τους Σέρβους, μετά το 21-15 που είχε προηγηθεί η Ντουμπάι BC.

Το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο, με την ενισχυμένη άμυνά του, κατάφερε να «κλειδώσει» τα επιθετικά ατού της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία δυσκολεύτηκε να σκοράρει. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται με 37-31.

Στο ημίχρονο, για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισαν οι Νουόρα με 7 πόντους και 2 ριμπάουντ, καθώς και ο Τζόουνς με 5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την πλευρά της Ντουμπάι BC, οι Μπέικον με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, και ο Σενγκέλια με 6 πόντους ήταν οι κορυφαίοι παίκτες.

Η διατήρηση του προβαδίσματος στο τρίτο δεκάλεπτο

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν από εκεί που είχαν σταματήσει στο πρώτο, μπαίνοντας δυναμικά στην τρίτη περίοδο. Με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Τζόρνταν Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε προβάδισμα 12 πόντων στο ξεκίνημα, ανεβάζοντας το σκορ στο 43-31.

Με ένα επιμέρους σκορ 8-0 και το πόδι πατημένο στο γκάζι, οι Σέρβοι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 14 πόντους, φτάνοντας στο 45-31. Σε αυτό το σημείο, ο Νουόρα είχε ήδη γίνει ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 13 πόντους. Η Ντουμπάι BC, σκληραίνοντας την άμυνά της, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 10 πόντους, διαμορφώνοντας το 45-35 στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Ακολούθησε ένα σερί 7-0 από τους γηπεδούχους, το οποίο μείωσε τη διαφορά στους 7 πόντους, φέρνοντας το σκορ στο 45-38. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ένα buzzer beater του Μπάτλερ, στέλνοντας τους φιλοξενούμενους στην τελευταία και καθοριστική περίοδο με προβάδισμα 10 πόντων, στο 56-46.

Ολοκληρωτικός έλεγχος και τελική επικράτηση

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο της αναμέτρησης, το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο Ερυθρός Αστέρας διατήρησε σταθερά το κεφάλι στο σκορ, με τη διαφορά να κυμαίνεται συνεχώς σε διψήφιο φάσμα. Οι Σέρβοι είχαν τον πλήρη έλεγχο των ριμπάουντ, επιδεικνύοντας παράλληλα εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση.

Με προσήλωση στα αμυντικά τους καθήκοντα και αποτελεσματικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τελικά το «ροζ φύλλο αγώνα» με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 77-58, επισφραγίζοντας την εμφατική εκτός έδρας νίκη του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta