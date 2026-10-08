Μαρσέιγ: Ο Χόιμπιεργκ εκτός για δύο εβδομάδες, επιστρέφουν Νάντι και Κοντογκμπιά

Η Μαρσέιγ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Η απουσία του Δανού μέσου αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα, τη στιγμή που καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με οκτώ αγώνες μέσα σε μόλις 29 ημέρες. Ωστόσο, υπάρχουν και θετικές ειδήσεις, καθώς οι Τοτσούκου Νάντι και Κοντογκμπιά επιστρέφουν στις προπονήσεις, προσφέροντας ελπίδα για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Η απουσία του Χόιμπιεργκ και οι επιπτώσεις

Ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μαρσέιγ για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Η εξέλιξη αυτή δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ο Δανός μέσος είχε αποχωρήσει από το γήπεδο μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με την Ουαλία. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη την περασμένη Κυριακή και έληξε με σκορ 1-0 υπέρ της Δανίας.

Ο Χόιμπιεργκ επέστρεψε την Τετάρτη στο προπονητικό κέντρο της Μαρσέιγ, όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο ποδοσφαιριστής έχει υποστεί μυϊκή βλάβη στον μηρό. Αν και η συγκεκριμένη βλάβη δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτείται ένα διάστημα ξεκούρασης προτού ο παίκτης μπορέσει να αρχίσει ξανά τρέξιμο στο γήπεδο και να επανενταχθεί πλήρως στις προπονήσεις.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και οι περιορισμένες επιλογές

Ο τραυματισμός του Χόιμπιεργκ έρχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Μαρσέιγ να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ομάδα καλείται να δώσει οκτώ αγώνες μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μόλις 29 ημερών, γεγονός που απαιτεί βάθος στο ρόστερ και ετοιμότητα από όλους τους παίκτες.

Ο προπονητής της Μαρσέιγ, Ζενεσιό, βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Οι διαθέσιμες επιλογές στη μεσαία γραμμή ήταν περιορισμένες από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, και η απώλεια ενός βασικού μέσου όπως ο Χόιμπιεργκ καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη για το τεχνικό επιτελείο.

Επιστροφές στη μεσαία γραμμή: Νάντι και Κοντογκμπιά

Παρά τα προβλήματα, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις για τη Μαρσέιγ, καθώς δύο παίκτες επιστρέφουν στη δράση. Ο Τοτσούκου Νάντι έχει επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εδώ και περίπου δέκα ημέρες. Η επάνοδός του επιβεβαιώθηκε και με τη συμμετοχή του στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο απέναντι στη Μονπελιέ, όπου πήρε χρόνο συμμετοχής.

Από την πλευρά του, ο Κοντογκμπιά προπονήθηκε ξανά με την υπόλοιπη ομάδα την Τρίτη, δείχνοντας ότι ξεπερνά το δικό του πρόβλημα τραυματισμού. Όλα δείχνουν ότι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τρουά. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο προπονητής να αποφασίσει να τον προφυλάξει, λαμβάνοντας υπόψη το φορτωμένο αγωνιστικό καλεντάρι και την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση των παικτών.

Τακτικές επιλογές και η εικόνα της ομάδας

Στο εσωτερικό της Μαρσέιγ, υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα χρησιμοποιώντας το σύστημα 4-4-2. Το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις ως προς την αγωνιστική λειτουργία της ομάδας.

Αυτή η θετική ανταπόκριση στο 4-4-2 αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το σύστημα αυτό να διατηρηθεί και στην επόμενη αναμέτρηση της ομάδας. Η διατήρηση ενός συστήματος που φαίνεται να λειτουργεί καλά μπορεί να προσφέρει σταθερότητα, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές απουσίες και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta