Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαντά στον Παναθηναϊκό για τον Λεσόρ και την επέμβαση του αθλητή

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, με την οποία απάντησε στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι οποίες αφορούσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα του Πειραιά έκανε λόγο για τη συμμετοχή που είχε, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που είχε υποστεί ο Ματίας Λεσόρ λόγω τραυματισμού.

Οι «ερυθρόλευκοι» κάλεσαν τους «πράσινους» να ενημερώσουν το φίλαθλο κοινό για ένα πραγματικά ουσιώδες θέμα που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή τους, αντί να επικεντρώνονται σε καταγγελίες. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε το παρασκήνιο της χειρουργικής επέμβασης του Γάλλου σέντερ.

Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στις καταγγελίες

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε ότι κατανοεί την εμμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της κατά του Ολυμπιακού και των μελών του. Ωστόσο, αναρωτήθηκε αν θα μπορούσαν να βρουν λίγο χρόνο, ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών τους, για να ενημερώσουν το φίλαθλο κοινό για ένα ουσιώδες θέμα που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή τους.

Όπως επισημάνθηκε από την πλευρά του Ολυμπιακού, έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους Προέδρους του, εκτός από την κρίση, φαίνεται να επηρεάζει και τη μνήμη της αντίπαλης ομάδας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σήμερα στην ενημέρωση του φίλαθλου κοινού για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον περασμένο Νοέμβριο.

Το ιατρικό πρόβλημα του Ματίας Λεσόρ

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αφορούσε την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον διάσημο ορθοπεδικό Niek van Dijk, ο οποίος είναι άμεσος συνεργάτης της ομάδας του Ολυμπιακού και προσωπικός ιατρός του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου.

Ο Ματίας Λεσόρ είχε υποστεί τραυματισμό που απαιτούσε ιατρική αποκατάσταση. Για την αντιμετώπιση του ιατρικού του προβλήματος, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γάλλος σέντερ και ο εκπρόσωπός του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Niek van Dijk, αναζητώντας τη βοήθειά του.

Η αποκλειστική συνεργασία του ιατρού

Κατά την επικοινωνία τους με τον Dr. Niek van Dijk, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ματίας Λεσόρ και ο εκπρόσωπός του ενημερώθηκαν ότι ο Ολλανδός καθηγητής διατηρεί αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Συνεπώς, για να αναλάβει την περίπτωση του Ματίας Λεσόρ, χρειαζόταν ειδική άδεια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητώντας την εν λόγω άδεια. Αντίστοιχα, το ίδιο αίτημα υποβλήθηκε και από τον εκπρόσωπο του παίκτη, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για τη συναίνεση των «ερυθρόλευκων» προκειμένου να προχωρήσει η επέμβαση.

Η έγκριση του Γιώργου Αγγελόπουλου

Άμεσα, ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του για την επέμβαση του Ματίας Λεσόρ. Μάλιστα, επικοινώνησε προσωπικά με τον Dr. Van Dijk για να τον ενημερώσει σχετικά με την απόφασή του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε ότι για την ίδια, η υγεία ενός αθλητή, αλλά και κάθε συνανθρώπου, τόσο η σωματική όσο και η πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η άμεση ανταπόκριση και η έγκριση από την πλευρά του Ολυμπιακού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν στην ανθρώπινη υγεία, ανεξαρτήτως των αθλητικών αντιπαλοτήτων. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ως προσωπικός ιατρός του οποίου είναι ο Dr. Niek van Dijk, ενήργησε άμεσα για τη διευκόλυνση της κατάστασης.

Το «ευχαριστήριο» που δεν ζητήθηκε

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός πρότεινε ότι στον άπλετο χρόνο που διαθέτει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να συντάσσει αβάσιμες καταγγελίες, θα μπορούσε να είχε συντάξει κι ένα μικρό ευχαριστήριο. Αυτό θα αφορούσε ένα τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα, όπως η συμβολή του Ολυμπιακού στην ιατρική αποκατάσταση του Ματίας Λεσόρ.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» υποδηλώνει την προσδοκία τους για αναγνώριση της ενέργειάς τους, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, υπερβαίνει τα όρια της αθλητικής αντιπαλότητας και επικεντρώνεται στην προάσπιση της υγείας ενός αθλητή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta