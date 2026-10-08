Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 97-79

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας εντός έδρας της Αρμάνι Μιλάνο με τελικό σκορ 97-79. Η ομάδα του Κάτας έδειξε από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης, μη αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στους Ιταλούς αντιπάλους. Αυτή η επικράτηση προσφέρει σημαντική ανάσα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Το δυναμικό ξεκίνημα και το πρώτο προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, εκμεταλλευόμενοι την καλή τους άμυνα. Η πίεση που άσκησε η Μακάμπι οδήγησε την Αρμάνι Μιλάνο να υποπέσει σε τέσσερα λάθη μέσα σε μόλις επτά λεπτά αγώνα.

Οι Ισραηλινοί εκμεταλλεύτηκαν πλήρως αυτά τα λάθη στην επίθεσή τους, καταφέρνοντας να πάρουν από νωρίς ένα διψήφιο προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 20-9 στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο, η ιταλική ομάδα αντέδρασε προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, πραγματοποιώντας ένα γρήγορο σερί 4-11 και μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 24-20.

Η εξέλιξη στο δεύτερο δεκάλεπτο

Η έναρξη της δεύτερης περιόδου βρήκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να επανέρχεται δυναμικά, διευρύνοντας εκ νέου το προβάδισμά της. Με συνεχόμενα καλάθια από τους Μπέικοτ, Κόλσον και Γουάλας, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ξανά μπροστά με δέκα πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 35-25 στο δέκατο τρίτο λεπτό του αγώνα.

Παρά την προσπάθεια των Ιταλών να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά στο 39-33 στο δέκατο έκτο λεπτό, η Μακάμπι διατήρησε την ψυχραιμία της. Με ένα καλάθι του Τάις, η ομάδα του Κάτας έστειλε για ακόμη μία φορά το ματς στο +10, διαμορφώνοντας το σκορ σε 43-33 στο δέκατο έβδομο λεπτό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Ποέτα να μειώνει στους έξι πόντους, χάρη σε καλάθια των Χολ, Πίτερς και Ράιτ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 51-45 στο εικοστό λεπτό.

Η διατήρηση του ελέγχου μετά την ανάπαυλα

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, η Αρμάνι Μιλάνο κατέβαλε προσπάθειες να επιστρέψει πλήρως στον αγώνα και να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Ωστόσο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποδείχθηκε αποτελεσματική στην επίθεσή της, βρίσκοντας τις απαιτούμενες λύσεις σε κάθε κρίσιμη στιγμή.

Αυτή η αποτελεσματικότητα επέτρεψε στους γηπεδούχους να διατηρήσουν το προβάδισμα με το μέρος τους, μη επιτρέποντας στους Ιταλούς να απειλήσουν ουσιαστικά. Προς το φινάλε της τρίτης περιόδου, η ομάδα του Κάτας πραγματοποίησε ένα μικρό σερί. Ένα τρίποντο του Κλαρκ έδωσε στη Μακάμπι «αέρα» δώδεκα πόντων, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 74-62.

Το τελικό δεκάλεπτο και η επικράτηση

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αυξάνουν τη διαφορά, μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η σταθερή απόδοση και η αποτελεσματικότητα της Μακάμπι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα οδήγησαν στην άνετη επικράτησή της με τελικό σκορ 97-79. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την πρώτη της επιτυχία στη φετινή EuroLeague, δίνοντας σημαντική ώθηση στην ομάδα.

Οι κορυφαίοι της αναμέτρησης

Από πλευράς των νικητών, ξεχώρισε ο Μαντάρ, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος της Μακάμπι με 17 πόντους. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Κάτας.

Στον αντίποδα, για την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, σημειώνοντας 23 πόντους. Επίσης, ο Άλεκ Πίτερς είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία, προσθέτοντας 12 πόντους στο ενεργητικό της ιταλικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta