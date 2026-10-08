Πρόστιμο με αναστολή στον Γκρανίτ Τζάκα για πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Πρόστιμο ύψους 150.000 ελβετικών φράγκων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 160.830 ευρώ, επιβλήθηκε με διετή αναστολή στον Γκρανίτ Τζάκα. Ο αρχηγός της Σάντερλαντ παραδέχθηκε ότι είχε προμηθευτεί πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Η ποινή αυτή συνδέεται με την παραδοχή του 34χρονου διεθνούς Ελβετού ποδοσφαιριστή, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του.

Η απόφαση του δικαστηρίου και το ύψος του προστίμου

Η δικαστική απόφαση προβλέπει την επιβολή προστίμου 150.000 ελβετικών φράγκων στον Γκρανίτ Τζάκα, το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 160.830 ευρώ. Το εν λόγω πρόστιμο συνοδεύεται από διετή αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί, εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν διαπράξει κάποια νέα παράβαση κατά τη διάρκεια αυτής της διετούς περιόδου αναστολής.

Η ποινή διαρθρώνεται σε 50 ημερήσιες χρηματικές ποινές, με την καθεμία να ανέρχεται σε 3.000 ελβετικά φράγκα. Ο Γκρανίτ Τζάκα έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι έχει καταβάλει τα δικαστικά έξοδα που προέκυψαν από την υπόθεση αυτή, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή της απόφασης.

Η παραδοχή του ποδοσφαιριστή και οι δηλώσεις του

Ο Γκρανίτ Τζάκα παραδέχθηκε τον περασμένο μήνα ότι απέκτησε το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όπως ο ίδιος είχε αναφέρει, η ενέργειά του αυτή συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία διατηρούσε έντονες επιφυλάξεις και δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια κατά του COVID-19.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ποδοσφαιριστής δήλωσε: «Αποδέχομαι την απόφαση και αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου». Με αυτή τη δήλωση, επανέλαβε τη δέσμευσή του να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την επιλογή που έκανε. Επιπλέον, είχε αναφέρει ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις εισαγγελικές αρχές κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι επιπτώσεις στην εθνική ομάδα της Ελβετίας

Μετά την παραδοχή του Γκρανίτ Τζάκα για την προμήθεια πλαστού πιστοποιητικού, υπήρξαν άμεσες επιπτώσεις στην παρουσία του στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ο πρόεδρος της Ελβετικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέτερ Κνάμπελ, προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κνάμπελ, ο Τζάκα δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το πρόσφατο «παράθυρο» των διεθνών υποχρεώσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ο 34χρονος διεθνής έχασε συνολικά τέσσερις αγώνες του Nations League, οι οποίοι ήταν κρίσιμοι για την ομάδα. Συγκεκριμένα, απουσίασε από δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και από έναν αγώνα κόντρα στη Σκωτία και έναν ακόμη εναντίον της Σλοβενίας.

Το ιστορικό της υπόθεσης και η θέση του ποδοσφαιριστή

Η υπόθεση του πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού αφορά τον Γκρανίτ Τζάκα, ο οποίος είναι αρχηγός της Σάντερλαντ και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Η παραδοχή του για την απόκτηση του πιστοποιητικού έγινε τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι 34 ετών, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τα εμβόλια κατά του COVID-19, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφασή του να προμηθευτεί το εν λόγω πλαστό έγγραφο. Η πλήρης συνεργασία του με τις αρχές μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης αποτέλεσε βασικό στοιχείο στη διαδικασία που οδήγησε στην επιβολή του προστίμου με αναστολή.

Με πληροφορίες από: Newsit