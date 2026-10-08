Ο Ολυμπιακός και το ζήτημα του σκοραρίσματος στο Καραϊσκάκη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ένα σημαντικό ζήτημα καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, το οποίο αφορά τη δυσκολία του να σκοράρει εντός έδρας, στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το θέμα αυτό, όπως επισημαίνεται, είναι το πιο καίριο για τους «ερυθρόλευκους» και δεν αφορά μόνο το επερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά. Η απάντηση στο γιατί η ομάδα δυσκολεύεται τόσο να βρει δίχτυα φαίνεται να βρίσκεται στην απόδοση των κεντρικών της επιθετικών.

Το πρόβλημα του σκοραρίσματος στο Καραϊσκάκη

Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει μείνει στο μηδέν σε οκτώ παιχνίδια της που διεξήχθησαν στο Καραϊσκάκη, ενώ έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις μία φορά σε άλλα τέσσερα εντός έδρας ματς. Αυτή η στατιστική περιλαμβάνει αναμετρήσεις όπως τα 0-0 με ΝΕΚ, ΠΑΟΚ και Λάρισα, τις ήττες 0-1 από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, καθώς και τις ήττες 0-2 από Λέβερκουζεν και ΠΑΟΚ.

Η βασική αιτία αυτής της δυστοκίας, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι η έλλειψη γκολ από τους επιθετικούς της ομάδας. Η αναφορά γίνεται ξεκάθαρα στους σέντερ φορ, και όχι σε περιφερειακούς επιθετικούς όπως ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον.

Η σημασία των κεντρικών επιθετικών

Ο Ολυμπιακός, ως μεγάλη ομάδα, είναι δομημένος έτσι ώστε οι κεντρικοί του επιθετικοί να είναι αυτοί που θα σκοράρουν πρωτίστως. Η ιστορία δείχνει ότι όταν οι σέντερ φορ βρίσκουν δίχτυα στο Καραϊσκάκη, η ομάδα κερδίζει. Ωστόσο, το πρόβλημα έγκειται στο ότι αυτό συμβαίνει σπάνια.

Ενδεικτικά παραδείγματα νικών που προήλθαν από γκολ κεντρικών επιθετικών περιλαμβάνουν τη νίκη 2-0 επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν με γκολ του Ταρέμι, τη νίκη 1-0 επί του Βόλου στο πρωτάθλημα με σκόρερ τον Ελ Κααμπί, καθώς και τη νίκη 3-2 επί του Βόλου στο Κύπελλο με δύο γκολ του Γκονζάλες. Επίσης, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Γιαγκελόνια με 2-1, με ένα γκολ από τον Γκονζάλες και ένα από τον Γιάρεμτσουκ. Αυτά τα τέρματα αποτελούν τα μοναδικά που έχουν σημειώσει οι σέντερ φορ του Ολυμπιακού εντός έδρας το 2026.

Γκολ από αμυντικούς και η αναζήτηση λύσεων

Λόγω της σπανιότητας των γκολ από τους κεντρικούς επιθετικούς, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταφέρει να νικήσουν σε ελάχιστα άλλα παιχνίδια τους, βασιζόμενοι σε γκολ από αμυντικούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η νίκη 1-0 επί του Ατρομήτου με σκόρερ τον Κάρμο, η νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού με γκολ του Ρόντινεϊ, και το 2-0 επί του Παναιτωλικού, όπου το πρώτο γκολ σημείωσε ο Πιρόλα (το άλλο ο Γιαζίτσι). Επιπλέον, το πρώτο γκολ στο 2-0 επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν ήταν του Κοστίνια, ενώ το 1-1 με τον ΠΑΟΚ σημειώθηκε επίσης από τον Ρόντινεϊ.

Τίθεται το ερώτημα πόσο εύκολο είναι για μία ομάδα να φέρνει καλά αποτελέσματα εντός έδρας μόνο με γκολ αμυντικών και πόσα γκολ μπορούν να βάλουν αυτοί. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι σέντερ φορ σκοράρουν σπανιότατα, ενώ οι εξτρέμ, οι παίκτες πίσω από τον φορ και οι κεντρικοί χαφ δεν έχουν σκοράρει καθόλου. Η καλύτερη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό θα ήταν να «πάρουν μπρος» και να σκοράρουν με κανονική συχνότητα οι Μάριους, Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες, καθώς και ενδεχομένως ο Κλέϊτον, ο οποίος έχει παραμείνει στο Ρέντη.

Συνάντηση Μαρινάκη-Μητσοτάκη και επιστροφές παικτών

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία και συνεργατών τους. Η συνάντηση ξεκίνησε γύρω στις 4:30 το απόγευμα και διήρκεσε περίπου 45 με 60 λεπτά. Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι η ατζέντα της συζήτησης αφορούσε αποκλειστικά το γηπεδικό ζήτημα του Ολυμπιακού και τίποτα άλλο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γκονζάλες επέστρεψε νωρίς το μεσημέρι από το Μεξικό. Κατάφερε να μεταβεί στο Ρέντη για να κάνει αποκατάσταση, προκειμένου να προπονηθεί κανονικά σήμερα και αύριο με την υπόλοιπη ομάδα, ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι. Λίγες ώρες αργότερα, επέστρεψε και ο Πουέρτα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta