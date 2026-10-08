Ο Κώστας Μανωλάς ενημερώνει για τις εργασίες στο γήπεδο του Πανναξιακού

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής Κώστας Μανωλάς επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί μία σημαντική εξέλιξη που αφορά την ομάδα του, τον Πανναξιακό. Μέσω ενός Insta Story, ο έμπειρος αμυντικός δημοσιοποίησε την πρόοδο των εργασιών που πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου. Στο βίντεο που ανάρτησε, ο Μανωλάς έδειξε την κατασκευή της εξέδρας και άλλες εργασίες, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του σε συγκεκριμένα πρόσωπα και φορείς.

Ενημέρωση μέσω Insta Story από τον Κώστα Μανωλά

Ο Κώστας Μανωλάς, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες ποδοσφαιριστές, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του Instagram για να ενημερώσει το κοινό του. Η ανάρτηση του, με τη μορφή Insta Story, εστίασε στις εξελίξεις που σημειώνονται στο γήπεδο του Πανναξιακού. Με αυτό τον τρόπο, ο ποδοσφαιριστής θέλησε να γνωστοποιήσει την πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Το βίντεο που ανέβασε ο Μανωλάς στο προσωπικό του προφίλ προσέφερε μία οπτική μαρτυρία των εργασιών. Οι εικόνες έδειχναν ξεκάθαρα την κατασκευή μιας νέας εξέδρας, καθώς και άλλες εργασίες που εκτελούνται στον χώρο του γηπέδου. Η κίνηση αυτή του ποδοσφαιριστή επιβεβαιώνει την ενεργή του παρουσία και το ενδιαφέρον του για την ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

Οι εργασίες στο γήπεδο του Πανναξιακού

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Κώστας Μανωλάς μέσω του Insta Story του, οι εργασίες στο γήπεδο του Πανναξιακού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον ποδοσφαιριστή παρουσίαζε λεπτομερώς τα στάδια των έργων. Ειδικότερα, αναδείχθηκε η κατασκευή μιας νέας εξέδρας, ένα σημαντικό στοιχείο για την αναβάθμιση των υποδομών του συλλόγου.

Πέρα από την εξέδρα, ο Μανωλάς έδειξε και άλλες εργασίες που πραγματοποιούνται στο γήπεδο. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανναξιακού. Η εξέλιξη των έργων, όπως αυτή παρουσιάστηκε, υπογραμμίζει την προσπάθεια που γίνεται για την ανανέωση του χώρου.

Οι δημόσιες ευχαριστίες του ποδοσφαιριστή

Ο Κώστας Μανωλάς, στην ανάρτησή του, δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τους φορείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των έργων. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή για τη συνδρομή της στις εργασίες του γηπέδου. Η αναγνώριση αυτή υποδηλώνει τη συνεργασία μεταξύ του συλλόγου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση των αθλητικών υποδομών.

Επιπλέον, ο έμπειρος στόπερ απηύθυνε τις ευχαριστίες του και στον αρμόδιο Υπουργό, Γιάννη Βρούτση. Η αναφορά στον Υπουργό Γιάννη Βρούτση υπογραμμίζει την υποστήριξη που παρέχεται από την κεντρική διοίκηση για την υλοποίηση των έργων στο γήπεδο του Πανναξιακού. Οι ευχαριστίες αυτές αποτελούν μία δημόσια αναγνώριση της συμβολής τους στην εξέλιξη των εργασιών.

Η διαδρομή του Κώστα Μανωλά στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Ο Κώστας Μανωλάς είναι ένας ποδοσφαιριστής με πλούσια εμπειρία και σημαντική πορεία στον χώρο του αθλήματος. Ο πολύπειρος στόπερ έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, έχει φορέσει τη φανέλα ιστορικών συλλόγων όπως η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, αφήνοντας το στίγμα του με τις επιδόσεις του.

Η καριέρα του Μανωλά επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε σε ομάδες υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα, έχει υπάρξει μέλος της Ρόμα και της Νάπολι, δύο σημαντικών συλλόγων του ιταλικού πρωταθλήματος. Παρά την πολυετή του παρουσία σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, ο Κώστας Μανωλάς εξακολουθεί να βρίσκεται στις τάξεις του Πανναξιακού, δείχνοντας την αφοσίωσή του στον σύλλογο.

Οι εξελίξεις στις εγκαταστάσεις του συλλόγου

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο γήπεδο του Πανναξιακού, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον Κώστα Μανωλά, αφορούν άμεσα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου. Η κατασκευή της εξέδρας και οι άλλες εργασίες που εκτελούνται είναι μέρος των προσπαθειών για τη βελτίωση του χώρου όπου αγωνίζεται η ομάδα. Αυτά τα έργα αποτελούν μία σημαντική εξέλιξη για τον Πανναξιακό.

Η δημοσιοποίηση των εργασιών μέσω του Insta Story του ποδοσφαιριστή αναδεικνύει το γεγονός ότι οι υποδομές του συλλόγου ανανεώνονται. Η εξέλιξη αυτή, με την προσθήκη νέας εξέδρας και την εκτέλεση επιπλέον εργασιών, συνιστά μία απτή απόδειξη της προόδου που σημειώνεται στον τομέα των αθλητικών εγκαταστάσεων για τον Πανναξιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta