Ο Τόνι Κρόος ετοιμάζεται για την προπονητική καριέρα

Ο Τόνι Κρόος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024, ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής πρώτης ομάδας. Ο Γερμανός άσος έχει ήδη ενημερώσει την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) για το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στο προπονητικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές την επόμενη σεζόν. Μέσω αυτού του προγράμματος, ο Κρόος αναμένεται να αποκτήσει την προπονητική άδεια «Α», η οποία θα του επιτρέψει να αναλάβει οποιαδήποτε ομάδα σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Η απόφαση για την προπονητική

Ο Τόνι Κρόος, μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα το 2024, φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να συνεχίσει την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό πόστο. Συγκεκριμένα, έχει εκφράσει την επιθυμία του να ακολουθήσει την προπονητική πορεία, ένα βήμα που σηματοδοτεί τη μετάβασή του από την ιδιότητα του παίκτη σε αυτή του τεχνικού. Η ενημέρωση προς την RFEF για τη συμμετοχή του στο ειδικό πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το προπονητικό πρόγραμμα της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, το οποίο απευθύνεται σε πρώην επαγγελματίες, θα του προσφέρει την απαραίτητη εκπαίδευση και πιστοποίηση. Με την απόκτηση της προπονητικής άδειας «Α», ο Κρόος θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα και σε οποιοδήποτε επίπεδο, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η σύνδεση του Τόνι Κρόος με τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ισχυρή, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Την περασμένη άνοιξη, η «βασίλισσα» είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να εντάξει ξανά τον Γερμανό στη δομή του συλλόγου, όπως είχε αποκαλύψει τότε η εφημερίδα «AS». Για πολλούς, ο Κρόος δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από τη Βαλδεμπέμπας, λόγω της έντονης παρακαταθήκης που άφησε κατά την παρουσία του στη Μαδρίτη.

Οι επισκέψεις του στην ακαδημία που φέρει το όνομά του λειτουργούν ως ένας ακόμη συνδετικός κρίκος με τον σύλλογο, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με τη Ρεάλ. Οι φίλοι της ομάδας θα ήθελαν πολύ να τον δουν ξανά κοντά στον σύλλογο, καθώς αποτελεί ένα πρόσωπο που συμβολίζει πολλά για το «Μπερναμπέου» και τη φιλοσοφία της ομάδας.

Το ενδιαφέρον του Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, είχε εκφράσει κάποια στιγμή την επιθυμία του η παρουσία του Κρόος να είναι πιο σταθερή και καθημερινή εντός του συλλόγου, ξεπερνώντας τον περιστασιακό χαρακτήρα των επισκέψεών του. Υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών μετά την επιθυμία του Πέρεθ να βλέπει τον Γερμανό σε καθημερινή βάση.

Ωστόμως, η συζήτηση για την επιστροφή του πρώην διεθνούς άσου στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν πραγματοποιήθηκε τελικά στην κατάλληλη στιγμή και υπό τις σωστές συνθήκες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην εξεταστεί ουσιαστικά το ενδεχόμενο μιας άμεσης επανένταξής του στον σύλλογο, αν και η επιθυμία για συνεργασία υπήρχε και από τις δύο πλευρές.

Η προοπτική επιστροφής στο «Μπερναμπέου»

Παρά το γεγονός ότι μια άμεση επιστροφή δεν ευδοκίμησε, η προοπτική για μια μελλοντική συνεργασία παραμένει ανοιχτή. Ούτε ο Τόνι Κρόος ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμούσαν μια επιστροφή που θα γινόταν απλώς για να γίνει, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο ή σαφή ρόλο. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών χαρακτηρίζονται από απόλυτη κατανόηση και αμοιβαία εκτίμηση, γεγονός που διατηρεί ζωντανό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται θέμα χρόνου να υπάρξει ξανά μια συνάντηση μεταξύ του Κρόος και της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης. Η απόκτηση της προπονητικής άδειας από τον Γερμανό θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους για τον ρόλο του στον σύλλογο, ενδεχομένως ως προπονητής, εκπληρώνοντας την επιθυμία των φιλάθλων να τον δουν ξανά στο «Μπερναμπέου».

Η ακαδημία και το μέλλον

Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την επαγγελματική δράση, ο Τόνι Κρόος συνέχισε να εργάζεται με νεαρούς ποδοσφαιριστές μέσω της ποδοσφαιρικής του ακαδημίας. Αυτή η δραστηριότητα υπογραμμίζει το πάθος του για την ανάπτυξη νέων ταλέντων και την προσφορά του στο άθλημα, στοιχεία που είναι απαραίτητα για έναν μελλοντικό προπονητή.

Η απόφαση να παρακολουθήσει το προπονητικό πρόγραμμα της RFEF αποτελεί το επόμενο βήμα σε αυτή τη νέα πορεία. Με την εμπειρία του ως παίκτης και την αφοσίωσή του στην εξέλιξη των νέων, ο Κρόος φαίνεται να προετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική, με την πόρτα της Ρεάλ Μαδρίτης να παραμένει ανοιχτή για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Athletiko