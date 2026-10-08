Εξελίξεις στη Σαχτάρ ενόψει ΑΕΚ: Ο Αρντά Τουράν φαβορί για την εθνική Τουρκίας

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις αναφορικά με την τεχνική ηγεσία της Σαχτάρ Ντόνετσκ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της ουκρανικής ομάδας με την ΑΕΚ. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν τον νυν προπονητή της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, με τον πάγκο της εθνικής Τουρκίας. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τα δεδομένα για τον αγώνα της League Phase του Champions League.

Ο Αρντά Τουράν στο στόχαστρο της Τουρκίας

Ο Αρντά Τουράν, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Σαχτάρ Ντόνετσκ, φέρεται να είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο της εθνικής Τουρκίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιταλική «Gazzetta dello Sport», ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα αποτελεί τον επικρατέστερο υποψήφιο για τη διαδοχή του Βιντσέντζο Μοντέλα.

Η πιθανή αυτή μετακίνηση του Τουράν δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του στον ουκρανικό σύλλογο, δεδομένης της επικείμενης ευρωπαϊκής αναμέτρησης. Προς το παρόν, ο Αρντά Τουράν παραμένει κανονικά στον πάγκο της Σαχτάρ και συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας του.

Η πίεση στον Βιντσέντζο Μοντέλα

Ο Βιντσέντζο Μοντέλα, ο σημερινός προπονητής της εθνικής Τουρκίας, βρίσκεται υπό έντονη πίεση εξαιτίας των πρόσφατων αρνητικών αποτελεσμάτων της ομάδας. Η κατάσταση για τον Ιταλό τεχνικό έχει δυσκολέψει σημαντικά, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για σοβαρό ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Συγκεκριμένα, η εθνική Τουρκίας αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επιπλέον, κατέγραψε τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο Nations League. Αυτές οι ήττες περιλαμβάνουν δύο αναμετρήσεις απέναντι στην Ιταλία, καθώς και μία απέναντι στη Γαλλία και μία στο Βέλγιο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.

Το ενδεχόμενο αποζημίωσης και οι σκέψεις της ομοσπονδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Τουρκία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να λύσει τη συνεργασία της με τον Βιντσέντζο Μοντέλα. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η αποχώρηση του Ιταλού τεχνικού, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης.

Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται περίπου στα 915.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε πέντε μηνιαίους μισθούς του προπονητή. Η απόφαση της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει και την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης της αντικατάστασης του Μοντέλα.

Επιπτώσεις για την αναμέτρηση Σαχτάρ – ΑΕΚ

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μία πιθανή αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ουκρανικής ομάδας, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη, θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα δεδομένα ενόψει της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις της τουρκικής ομοσπονδίας και στο κατά πόσο θα προχωρήσει η υπόθεση της αντικατάστασης του Μοντέλα.

Με πληροφορίες από: Athletiko