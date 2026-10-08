Οι αποδοκιμασίες στον Γουέιντ Μπόλντγουιν και η κόντρα με τον Παναθηναϊκό

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, παίκτης της Φενέρμπαχτσε, έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens, λίγο πριν τον αγώνα της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε στις αντιδράσεις των φιλάθλων με ένα ειρωνικό χαμόγελο. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τις δύο ομάδες να έχουν αμφότερες 3-0 στη βαθμολογία.

Η υποδοχή στο Telekom Center Athens

Οι έντονες αποδοκιμασίες προς τον Γουέιντ Μπόλντγουιν ξεκίνησαν τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προθέρμανσης των παικτών, ο Μπόλντγουιν έκανε την είσοδό του στο παρκέ του Telekom Center Athens και αμέσως βρέθηκε στο στόχαστρο των φιλάθλων του «τριφυλλιού».

Ο ίδιος ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε επέλεξε να απαντήσει στις αντιδράσεις με ένα χαμόγελο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ειρωνικό, εντείνοντας την ατμόσφαιρα. Αυτή η υποδοχή αποτελεί συνέχεια μιας ιστορίας έντονων αντιδράσεων και κόντρας μεταξύ του Μπόλντγουιν και του Παναθηναϊκού, η οποία έχει τις ρίζες της σε προηγούμενες αναμετρήσεις.

Το περσινό buzzer beater και ο πανηγυρισμός

Μία από τις βασικές αφορμές για την κόντρα αυτή δόθηκε στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων, όταν ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα δραματικό φινάλε. Ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε είχε σημειώσει ένα buzzer beater, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με σκορ 85-83, ξανά στο Telekom Center Athens.

Πέρα από το νικητήριο καλάθι, αυτό που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις ήταν ο τρόπος που ο Μπόλντγουιν πανηγύρισε. Πάτησε πάνω στο logo των «πρασίνων», έχοντας ένα προκλητικό βλέμμα προς την εξέδρα. Αυτή η εικόνα οδήγησε σε έντονη αντίδραση τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κινήθηκε ορμητικά προς το μέρος του Αμερικανού γκαρντ. Χρειάστηκε η παρέμβαση συμπαικτών, ακόμα και της συζύγου του Λεσόρ, για να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύρραξη, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες.

Το επεισόδιο με τον Τζέριαν Γκραντ

Η κόντρα του Γουέιντ Μπόλντγουιν με παίκτες του Παναθηναϊκού δεν περιορίζεται στο περσινό παιχνίδι στην Αθήνα. Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων την περσινή σεζόν, το οποίο είχε διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει το «διπλό», σημειώθηκε ένα ακόμα επεισόδιο.

Μετά το τέλος εκείνης της αναμέτρησης, ο Μπόλντγουιν είχε κινηθεί επιθετικά προς τον Τζέριαν Γκραντ. Αφορμή για αυτή την ενέργεια ήταν το γεγονός ότι ο γκαρντ του «τριφυλλιού» είχε πατήσει το logo της αντίπαλης ομάδας, προκαλώντας την αντίδραση του Μπόλντγουιν.

Η δημόσια διαμάχη με τον Κέντρικ Ναν

Η διαμάχη που περιβάλλει τον Γουέιντ Μπόλντγουιν δεν περιορίζεται μόνο στα παρκέ της EuroLeague. Όταν ο Μπόλντγουιν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του σε δηλώσεις του Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε αυτοαποκαλεστεί κορυφαίος επιθετικός παίκτης της διοργάνωσης.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε παραθέσει ονόματα παικτών όπως του Μάικ Τζέιμς, του Κίναν Έβανς, του Μάρκους Χάουαρντ, αλλά και το δικό του, υποστηρίζοντας ότι τα στατιστικά δεν τοποθετούσαν τον Ναν στην κορυφή. Το μήνυμά του ήταν σαφές: «Δεν μπορείς να αυτοαποκαλείσαι ο καλύτερος όταν υπάρχουν άλλοι με ανώτερα νούμερα», αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές για τον Ναν.

Αυτή η κόντρα μεταφέρθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Κέντρικ Ναν απάντησε με καυστικό τρόπο. Η απάντησή του περιλάμβανε αναφορά σε «ποσοστά καριέρας» και ένα emoji που παρέπεμπε σε… σιωπή, υποδηλώνοντας την άποψή του για τη διαφωνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta