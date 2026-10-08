Οι κληρώσεις του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ατομικών πινγκ πονγκ στη Λιουμπλιάνα

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ατομικών πινγκ πονγκ έχει ξεκινήσει, με τις κληρώσεις των αγωνισμάτων να διεξάγονται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, από την Κυριακή 11 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, βάζοντας άπαντες στους ρυθμούς της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Οι Έλληνες εκπρόσωποι στην κορυφαία διοργάνωση

Συνολικά επτά Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Την ελληνική αποστολή αποτελούν οι Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος και Αλέξανδρος Μαδέσης στους άνδρες.

Στις γυναίκες, τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν οι Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Ιωάννα Γερασιμάτου. Όλοι οι διεθνείς αθλητές αναμένεται να βρίσκονται στη Λιουμπλιάνα το Σάββατο, όπου θα αγωνιστούν υπό τις οδηγίες των ομοσπονδιακών προπονητών Χρήστου Λάμη και Κώστα Βατσακλή.

Διαδικασία κληρώσεων και προκριματικών στο απλό

Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε οκτώ τραπέζια εντός της Arena Stožice, στην ίδια εγκατάσταση όπου έχει δημιουργηθεί και το προπονητήριο για τις ομάδες. Η κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στο venue, αφορά όλα τα αγωνίσματα της διοργάνωσης.

Στο αγώνισμα του απλού, όλοι οι Έλληνες αθλητές θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία των προκριματικών. Στην πρώτη φάση του απλού, θα σχηματιστούν γκρουπ. Τα πρώτα 32 seeded ονόματα, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία και περνούν απευθείας στο κυρίως ταμπλό των αγώνων. Αυτό το προνόμιο είχε καθοριστεί από το ευρωπαϊκό ranking list του Σεπτεμβρίου.

Για την κλήρωση της Παρασκευής, οι θέσεις των 32 seeded αθλητών, καθώς και τα seeding για όλους τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, θα προκύψουν από τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης του Οκτωβρίου, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα από την ETTU.

Οι θέσεις των Ελλήνων αθλητών στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης του Οκτωβρίου, ο Παναγιώτης Γκιώνης μετακινήθηκε στην 50ή θέση της Ευρώπης. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος βρίσκεται στην 81η θέση, ενώ ο Γιώργος Σταματούρος κατατάσσεται στην 155η και ο Αλέξανδρος Μαδέσης στην 161η.

Στις γυναίκες, η Κατερίνα Τόλιου ανέβηκε στην 70ή θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου βρίσκεται στην 264η θέση, και η Ιωάννα Γερασιμάτου στην 327η.

Τα ζευγάρια στα διπλά αγωνίσματα

Στα αγωνίσματα των διπλών, το σύστημα θα είναι νοκ άουτ από την αρχή, με την ύπαρξη και εδώ σταδίου προκριματικών. Δεκαέξι ζευγάρια σε κάθε αγώνισμα θα περάσουν απευθείας στο κυρίως ταμπλό.

Στο διπλό ανδρών, ο Παναγιώτης Γκιώνης θα συνεργαστεί για μία ακόμα φορά με τον Σλοβάκο αμυντικό Βανγκ Γιανγκ. Το αμιγώς ελληνικό δίδυμο θα αποτελέσουν οι Γιάννης Σγουρόπουλος και Γιώργος Σταματούρος, ενώ ο Αλέξανδρος Μαδέσης, ο οποίος βρισκόταν σε λίστα αναμονής, έκλεισε τη συνεργασία του με τον Σκοτσέζο Μάρτιν Τζόνσον.

Στο διπλό γυναικών, η Κατερίνα Τόλιου και η Ιωάννα Γερασιμάτου θα αγωνιστούν μαζί. Για τη Μαλαματένια Παπαδημητρίου, ακυρώθηκε η αρχική συνεργασία με τη Γαλλίδα Αλεξία Νοντίν, και κλείστηκε νέα με τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα, η οποία είναι πρώην αθλήτρια της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης.

Οι ελληνικές συμμετοχές στο μικτό διπλό

Στο αγώνισμα του μικτού διπλού, τα ελληνικά ζευγάρια, τα οποία δεν μπορούν να είναι πάνω από δύο, έχουν ήδη διαμορφωθεί. Ο Παναγιώτης Γκιώνης θα αγωνιστεί μαζί με την Κατερίνα Τόλιου, συνθέτοντας ένα από τα δύο ζευγάρια.

Το δεύτερο ελληνικό ζευγάρι στο μικτό διπλό θα αποτελέσουν ο Γιώργος Σταματούρος και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, ολοκληρώνοντας έτσι τις ελληνικές συμμετοχές στα διπλά αγωνίσματα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta