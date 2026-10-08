Η αλλαγή στάσης της ΑΕΚ και τα περιστατικά στον Βόλο

Μια διαφορετική εικόνα παρουσίασε η ΑΕΚ στα πρόσφατα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά την αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Παρά τις προσπάθειες, από πλευράς του Αχιλλέα Μπέου και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης, να εμφανιστεί η ομάδα ως ευνοούμενη από τις διαιτητικές αποφάσεις, η πραγματικότητα που προκύπτει είναι διαφορετική.

Η στάση της ΠΑΕ ΑΕΚ, τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και τις επόμενες ημέρες, χαρακτηρίστηκε από ψυχραιμία και σοβαρότητα, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην προσέγγιση του συλλόγου σε τέτοια ζητήματα.

Οι αμφισβητούμενες φάσεις στο Πανθεσσαλικό

Στο 90λεπτο του αγώνα στο Βόλο, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) δεν εντόπισε ενδείξεις εύνοιας υπέρ της ΑΕΚ. Ωστόσο, αναγνωρίστηκαν συγκεκριμένα λάθη στις διαιτητικές αποφάσεις. Εκτιμάται ότι το χέρι του Μεντίλ στο 0-0 θα έπρεπε να είχε δοθεί ως πέναλτι, κάτι που κακώς δεν έγινε από τον διαιτητή Πολυχρόνη και τον Τζήλο στο VAR.

Επιπλέον, στη φάση όπου ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι από την επαφή του με τον Κάργα, αναφέρεται πως δεν υπήρχε παράβαση. Ένα ακόμα σοβαρό λάθος ήταν η μη υπόδειξη δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Μεντίλ στο 65ο λεπτό, με το σκορ να είναι 0-1 υπέρ της ΑΕΚ. Παράλληλα, παραμένει ένα ερωτηματικό σχετικά με το τι ακριβώς ελέγχθηκε στη φάση του 1-1 του Βόλου, καθώς ο Κάργα φαινόταν να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Η «σιωπηρή τιμωρία» των διαιτητών

Λόγω του πλήθους των λαθών που καταγράφηκαν στην αναμέτρηση, η ΚΕΔ αποφάσισε να επιβάλει μια «σιωπηρή τιμωρία» στους διαιτητές Πολυχρόνη και Τζήλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απουσία τους από τους ορισμούς της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η απόφαση αυτή υποδηλώνει την αναγνώριση των σοβαρών σφαλμάτων που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα, επηρεάζοντας την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα.

Η νέα στάση της ΑΕΚ

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε ήταν η στάση της ΑΕΚ, τόσο στο Πανθεσσαλικό όσο και τις επόμενες ημέρες. Οι άνθρωποι της ΠΑΕ είχαν άποψη από την πρώτη στιγμή για τις φάσεις και εξέφρασαν παράπονα. Ωστόσο, αντιμετώπισαν την κατάσταση με ψυχραιμία απέναντι στους δύο διαιτητές που πήραν τις αποφάσεις.

Ο σύλλογος εμφανίστηκε ώριμος, ψύχραιμος και άκρως σοβαρός απέναντι σε όσα συνέβησαν στον Βόλο. Αναγνωρίζει πότε πρέπει να τοποθετείται δημοσίως για φάσεις που έχει παράπονα, κάνοντας διάκριση μεταξύ των λαθών και της πιθανής πρόθεσης.

Ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου και η αλλαγή σελίδας

Αυτή η αλλαγή σελίδας στην ΑΕΚ ξεκίνησε από την περσινή σεζόν, όταν η ομάδα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τη διαιτησία. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε πρωτοβουλίες, παρεμβαίνοντας όπου κρίθηκε αναγκαίο και εκτιμώντας ο ίδιος την κατάσταση. Μέσω προσωπικών ενεργειών, κατάφερε να αλλάξει την εικόνα και την αντιμετώπιση του συλλόγου.

Πλέον, όλοι υπολογίζουν την ΑΕΚ και δεν τη θεωρούν «φτωχό συγγενή» λόγω απουσίας από το παρασκήνιο. Η ομάδα συμπεριφέρεται με συνέπεια τόσο στην ΕΠΟ όσο και στην ΚΕΔ, εκφράζοντας καθαρά τη θέση της όταν αντιλαμβάνεται ασέβεια απέναντί της. Δεν φωνάζει απλώς για να δημιουργήσει θόρυβο, αλλά το κάνει όταν κρίνει ότι υπάρχει βάσιμος λόγος και αφορμή.

Το παράδειγμα του τελικού Super Cup

Τα γεγονότα στον Βόλο, καθώς και όσα ακολούθησαν, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη αυτής της αλλαγής. Ένα ακόμα δείγμα της νέας προσέγγισης της ΑΕΚ είναι και όσα συνέβησαν στην Κρήτη, μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, κανείς δεν στάθηκε στην αμφισβητούμενη φάση του γκολ των Κρητικών που διαμόρφωσε το 1-2. Ο Αϊτόρ είχε εκτελέσει φάουλ από τα δεξιά, γεμίζοντας στην περιοχή, και ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής Παπαπέτρου είχε κληθεί από τον VAR, Ζαμπαλά, για να ελέγξει τη φάση.

Με πληροφορίες από: Athletiko