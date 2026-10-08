Αναβολή στην υπόθεση Στασινόπουλου στην ΕΦΙΠΗΔ με συναίνεση της ΕΟΚ

Αναβολή έλαβε η υπόθεση που αφορά τον Δήμο Στασινόπουλο, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ. Η απόφαση για την αναβολή ελήφθη με τη συναίνεση της ΕΟΚ, η οποία αποδέχθηκε το σχετικό αίτημα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια προσωρινή παύση στη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Στασινόπουλο να προετοιμαστεί για την υπεράσπισή του.

Η κλήση στην ΕΦΙΠΗΔ

Ο Δήμος Στασινόπουλος είχε αρχικά κληθεί από την ΕΦΙΠΗΔ να παραστεί σε ακρόαση. Η κλήση αυτή είχε ως στόχο την παροχή εξηγήσεων από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου για συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση. Η διαδικασία της ακρόασης αποτελεί ένα τυπικό βήμα για την Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ακούσει την πλευρά του εμπλεκόμενου.

Η ΕΦΙΠΗΔ, ως αρμόδιο όργανο, είχε ζητήσει από τον κ. Στασινόπουλο να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο μηνυμάτων. Αυτά τα μηνύματα αποτέλεσαν το αντικείμενο της κλήσης και της αρχικής διαδικασίας. Η Επιτροπή επιδιώκει να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εστάλησαν τα εν λόγω μηνύματα και να αξιολογήσει το περιεχόμενό τους.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων

Τα μηνύματα για τα οποία κλήθηκε σε ακρόαση ο Δήμος Στασινόπουλος περιγράφονται ως έχοντα απειλητικό χαρακτήρα. Αυτά τα μηνύματα φέρεται να απευθύνονταν προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. Το ζήτημα που προέκυψε από την αποστολή αυτών των μηνυμάτων αφορά την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Η κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης αποτελεί ένα σοβαρό αδίκημα, το οποίο εξετάζεται από την ΕΦΙΠΗΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει κατά πόσο το περιεχόμενο των μηνυμάτων συνιστά πράγματι συκοφαντική δυσφήμηση και αν παραβιάζει τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας στον αθλητισμό. Ο απειλητικός χαρακτήρας των μηνυμάτων προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην υπόθεση που τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής.

Ο ρόλος του Δήμου Στασινόπουλου

Ο Δήμος Στασινόπουλος είναι γνωστός στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ ως ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η ιδιότητά του αυτή τον καθιστά ένα σημαντικό πρόσωπο στον αθλητικό χώρο, με συγκεκριμένες ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στους κανονισμούς και την ηθική του αθλήματος. Η εμπλοκή του σε μια τέτοια υπόθεση προκαλεί το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας και των αρμόδιων φορέων.

Ως ιδιοκτήτης αθλητικού σωματείου, ο κ. Στασινόπουλος υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των ΚΑΕ και τη συμπεριφορά των παραγόντων τους. Η κλήση του στην ΕΦΙΠΗΔ και η διερεύνηση της υπόθεσης αποτελούν μέρος της διαδικασίας διασφάλισης της ακεραιότητας και του ήθους στον ελληνικό αθλητισμό. Η θέση του ως ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση που εξετάζεται.

Η συναίνεση της ΕΟΚ για την αναβολή

Η ΕΟΚ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναβολή της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ συναίνεσε στο αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε από την πλευρά του Δήμου Στασινόπουλου. Η συναίνεση αυτή δείχνει μια διάθεση για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, επιτρέποντας στον εμπλεκόμενο να προετοιμαστεί επαρκώς.

Ο βασικός λόγος για την αποδοχή της αναβολής από την ΕΟΚ ήταν η ανάγκη να δοθεί στον Δήμο Στασινόπουλο επαρκής χρόνος. Αυτός ο χρόνος κρίνεται απαραίτητος για την προετοιμασία της απολογίας του, καθώς και για τη συγκέντρωση τυχόν αποδεικτικών στοιχείων ή επιχειρημάτων που θα υποστηρίξουν τη θέση του. Η παροχή επαρκούς χρόνου για την υπεράσπιση αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε δίκαιης διαδικασίας.

Επόμενα βήματα της διαδικασίας

Μετά την αναβολή της υπόθεσης, ο Δήμος Στασινόπουλος έχει πλέον στη διάθεσή του τον απαραίτητο χρόνο για να οργανώσει την υπερασπιστική του γραμμή. Η απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ, με τη συναίνεση της ΕΟΚ, μεταθέτει χρονικά την ακρόαση, χωρίς ωστόσο να ακυρώνει την ουσία της διαδικασίας. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί στις παρούσες πληροφορίες.

Η αναβολή αυτή επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να προετοιμαστούν καλύτερα για την επανεξέταση της υπόθεσης. Η ΕΦΙΠΗΔ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη, αναμένοντας την πλήρη προετοιμασία του κ. Στασινόπουλου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την ακρόαση και την αξιολόγηση των στοιχείων, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta