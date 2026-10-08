Ο πρόεδρος της Νάπολι για τη Euroleague: «Είμαστε σε καλό δρόμο»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Ματ Ριτσέτα, τοποθετήθηκε πρόσφατα αναφορικά με τα σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη είσοδο της ομάδας του ως franchise στη EuroLeague. Ο ισχυρός άνδρας των «Παρτενοπέι» διευκρίνισε ότι οι Ιταλοί βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο όσον αφορά τις σχετικές διαδικασίες. Ο Ριτσέτα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον του συλλόγου στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Το όραμα για τη Euroleague

Η Νάπολι έχει ως στόχο να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Ματ Ριτσέτα, από τον προεδρικό θώκο, οραματίζεται την είσοδο της ομάδας στη EuroLeague, μελλοντικά, ως franchise.

Οι «Παρτενοπέι» αγωνίζονται αυτή την περίοδο στο EuroCup, ενώ με πρωτοβουλίες του κ. Ριτσέτα έχουν ήδη εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να καταστούν μέλος του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου.

Η πορεία της ομάδας στο EuroCup

Ο πρόεδρος της Νάπολι δήλωσε ότι έχουν σχεδιάσει μια δυνατή ομάδα, η οποία θα επιτρέψει στον σύλλογο να κάνει το επόμενο βήμα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Επίσης, εξέφρασε την επιθυμία να τερματίσει η ομάδα ανάμεσα στις κορυφαίες της κατηγορίας.

Μέχρι στιγμής, όπως επεσήμανε ο κ. Ριτσέτα, η ομάδα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Σε αυτό, όπως τόνισε, συμβάλλει και ο «έκτος άνθρωπος», δηλαδή οι οπαδοί, οι οποίοι δίνουν μια επιπλέον ώθηση σε όλες τις προσπάθειες του συλλόγου. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτό το στοιχείο ως το πιο όμορφο.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρώτη εκτός έδρας νίκη της ομάδας στη Ρόμα, εναντίον ενός άμεσου ανταγωνιστή, χαρακτηρίζοντάς την ως «κάτι υπέροχο».

Η επιλογή της Νάπολι και οι αξίες της

Ο Ματ Ριτσέτα αποκάλυψε ότι πριν επενδύσει στη Νάπολι, είχε εξετάσει και άλλους συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της Ρόμα. Ωστόσο, τελικά επέλεξε τη Νάπολι, καθώς πάντα πίστευε στον συγκεκριμένο σύλλογο, βασιζόμενος στους οπαδούς και στο μπασκετικό του πρότζεκτ.

Το πρότζεκτ της Νάπολι, σύμφωνα με τον πρόεδρο, χτίστηκε πάντα γύρω από σημαντικές αξίες, όπως η σκληρή δουλειά και η επιθυμία για βελτίωση. Ο κ. Ριτσέτα υπογράμμισε ότι αυτές οι αρχές ίσως να μην υπάρχουν σε άλλους συλλόγους, αλλά η Νάπολι έχτισε το δικό της πρότζεκτ δουλεύοντας σκληρά και πιστεύοντας σε αυτό.

Η διαδικασία ένταξης στη Euroleague

Σχετικά με την πορεία για την είσοδο στη EuroLeague, ο Ματ Ριτσέτα δήλωσε ότι η Νάπολι βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο. Περιέγραψε τη διαδικασία ως πολύ έντονη, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Τον Αύγουστο, ο σύλλογος έλαβε έγκριση για να προχωρήσει στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Παρόλο που δεν υπάρχει τίποτα επίσημο αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος της Νάπολι εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι μετά το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η έγκριση της μετατροπής franchise από τα 13 υπάρχοντα μέλη, η διαδικασία επέκτασης θα προχωρήσει. Τόνισε επίσης ότι η Νάπολι θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας.

Σχέσεις με την Euroleague και προσδοκίες

Ο κ. Ριτσέτα επανέλαβε ότι δεν υπάρχει τίποτα επίσημο ακόμα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Νάπολι καυχιέται για μια πολύ καλή σχέση τόσο με την ηγεσία της Euroleague όσο και με σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο της διοργάνωσης.

Παρόλο που δεν δίνει καμία υπόσχεση, ο πρόεδρος της Νάπολι εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι, εκτός απροόπτου και εκπλήξεων, πολύ καλά νέα αναμένονται τους επόμενους μήνες σχετικά με την πορεία του συλλόγου προς τη EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta