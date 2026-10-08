Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έξαλλος με Άγγλο παρουσιαστή: «Πες του να σταματήσει το Botox»

Ένα σχόλιο του Άγγλου παρουσιαστή, Σάιμον Τζόρνταν, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται να εκνευρίστηκε με τα λεγόμενα του τηλεοπτικού προσώπου. Η διαμάχη αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης που περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα σχετικά με τον Πορτογάλο σταρ.

Ο ποδοσφαιριστής, εκτός από το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι που βρίσκεται στο επίκεντρο, απασχολεί την επικαιρότητα και λόγω της δικής του διαμάχης με τον Ζόρζε Ζεσούς, καθώς και την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας. Αυτά τα γεγονότα συνέβαλαν στο γενικότερο κλίμα έντασης γύρω από το όνομά του.

Η αφορμή της έντασης

Η υπόθεση ξεκίνησε με μία έντονη αντιπαράθεση μεταξύ δύο τηλεπαρουσιαστών, του Πιρς Μόργκαν και του Σάιμον Τζόρνταν. Ο Πιρς Μόργκαν είναι γνωστός ως θερμός υποστηρικτής του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ ο Σάιμον Τζόρνταν κατηγόρησε τον Μόργκαν πως διαρκώς κολακεύει και καλοπιάνει τον Πορτογάλο σταρ.

Το σκηνικό της λογομαχίας μεταξύ των δύο παρουσιαστών σημειώθηκε την Τετάρτη το πρωί, στις 7 Οκτωβρίου. Αυτή η δημόσια αντιπαράθεση αποτέλεσε το έναυσμα για την παρέμβαση του ίδιου του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ενημερώθηκε για τα σχόλια που τον αφορούσαν.

Η παρέμβαση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το ίδιο βράδυ της Τετάρτης, ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε σε καλεσμένο του σε άλλη εκπομπή, ότι είχε στείλει το βίντεο της λογομαχίας με τον Σάιμον Τζόρνταν στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η απάντηση του Πορτογάλου σταρ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή και προσωπική.

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε με τη φράση: «Αυτός ο ξανθός τύπος, πες του να σταματήσει το Botox. Μοιάζει με μήλο». Το σχόλιο αυτό δείχνει ότι ο ποδοσφαιριστής εκνευρίστηκε με τα λεγόμενα του παρουσιαστή και επέλεξε να απαντήσει με έναν τρόπο που αφορούσε την εμφάνισή του.

Το ιστορικό της διαμάχης

Για την ιστορία, ο Σάιμον Τζόρνταν προκάλεσε τον Πιρς Μόργκαν αναφερόμενος σε μία συνέντευξη που ο Μόργκαν είχε πάρει από τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2022. Εκείνη η συνέντευξη μάλιστα είχε οδηγήσει στην αποχώρηση του Πορτογάλου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένα γεγονός που είχε απασχολήσει έντονα τα αθλητικά δρώμενα.

Ο Τζόρνταν είχε χαρακτηρίσει τότε τη συγκεκριμένη συνέντευξη ως μία «δουλοπρεπή και κολακευτική» δουλειά, αμφισβητώντας ουσιαστικά την αντικειμενικότητα και την ποιότητα της δημοσιογραφικής προσέγγισης του Μόργκαν απέναντι στον Ρονάλντο.

Η αντίδραση του Σάιμον Τζόρνταν

Ο Σάιμον Τζόρνταν, από την πλευρά του, αντιμετώπισε με χιούμορ τα σχόλια του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το επόμενο πρωί, απάντησε δημόσια στην αιχμηρή παρατήρηση του ποδοσφαιριστή σχετικά με το Botox και την εμφάνισή του.

«Botox; Μακάρι να μπορούσα να κάνω Botox. Νομίζω ότι είναι αρκετά κολακευτικό», δήλωσε ο Τζόρνταν, δείχνοντας ότι δεν πτοήθηκε από το σχόλιο του Ρονάλντο και επέλεξε να το εκλάβει με έναν πιο ανάλαφρο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta