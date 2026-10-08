Αναβλήθηκε επίσημα το παιχνίδι Ατρόμητος - ΑΕΚ

Η αναμέτρηση μεταξύ Ατρόμητου και ΑΕΚ, η οποία είχε οριστεί για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League, αναβλήθηκε επίσημα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η φιλοξενούμενη ομάδα, η ΑΕΚ. Η Λίγκα προχώρησε στην ανακοίνωση της αναβολής, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία στην οποία θα μετατεθεί ο αγώνας.

Το αίτημα της ΑΕΚ και η απόφαση της Λίγκας

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπέβαλε έγγραφο αίτημα για την αναβολή του αγώνα της με τον Ατρόμητο, κάνοντας χρήση του δικαιώματός της. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από τη Διοργανώτρια Αρχή, τη Super League, η οποία και ανακοίνωσε την επίσημη αναβολή της αναμέτρησης. Ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λίγκας, η αναβολή του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ. βασίστηκε στο έγγραφο αίτημα της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και στην εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Η Διοργανώτρια Αρχή θα ορίσει εκ νέου τον αγώνα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το βεβαρημένο πρόγραμμα της Ένωσης

Η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει την αναβολή του αγώνα της με τον Ατρόμητο συνδέεται άμεσα με το ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό της πρόγραμμα. Η ομάδα της Ένωσης έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Champions League, οι οποίες καθιστούν δύσκολη τη διεξαγωγή του πρωταθληματικού αγώνα στην αρχικά ορισμένη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ έχει προγραμματισμένο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαχτάρ την προσεχή Τετάρτη, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Champions League. Αμέσως μετά, την επόμενη Τρίτη, η ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, παραμένοντας στην Αγγλία για μία ολόκληρη εβδομάδα. Αυτό το βεβαρημένο πρόγραμμα οδήγησε στην απόφαση να ζητηθεί η αναβολή του εγχώριου αγώνα.

Η εφαρμογή του κανονισμού

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε χρήση ενός δικαιώματος που της παρέχεται από τους κανονισμούς της Super League, υποβάλλοντας το αίτημα αναβολής. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, οι οποίες είχαν ληφθεί στις 15.07.26 και στις 10.09.26.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις επιτρέπουν σε ομάδες με βεβαρημένο διεθνές πρόγραμμα να αιτούνται την αναβολή αγώνων πρωταθλήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προετοιμασία και η αγωνιστική τους παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Λίγκα, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα και τους ισχύοντες κανονισμούς, προχώρησε στην επίσημη αναβολή.

Η αναζήτηση νέας ημερομηνίας

Παρότι η αναβολή του αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΚ είναι πλέον επίσημη, η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης παραμένει άγνωστη. Η Διοργανώτρια Αρχή θα είναι αυτή που θα ορίσει εκ νέου τον αγώνα, αναζητώντας την κατάλληλη χρονική στιγμή στο καλεντάρι των δύο ομάδων.

Υπάρχει ωστόσο μια πιθανή κενή ημερομηνία που εξετάζεται για τη μετάθεση του αγώνα. Αυτή η ημερομηνία εντοπίζεται τον Δεκέμβριο, και πιο συγκεκριμένα στις 16 του μήνα. Μένει να φανεί αν αυτή η ημερομηνία θα επιλεγεί τελικά για τη διεξαγωγή της αναβληθείσας αναμέτρησης.

Επίσημη ανακοίνωση της Super League

Η Super League προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή του αγώνα. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αναβολή αγώνα Ατρόμητος Αθ.-ΑΕΚ (7η αγων.). Ανακοινώνεται ότι, o αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.»

Αυτή η επίσημη δήλωση επιβεβαιώνει την εφαρμογή των κανονισμών και την αποδοχή του αιτήματος της ΑΕΚ. Η Διοργανώτρια Αρχή έχει πλέον την ευθύνη να βρει μια νέα ημερομηνία που θα εξυπηρετεί και τις δύο ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη το ήδη φορτωμένο αγωνιστικό τους πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta