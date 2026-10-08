Pοwerade B2Run Aθens 2026: Ενέργεια, ομαδικότητα και χαμόγελα στο ΟΑΚΑ

Περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι έδωσαν ραντεβού στο ΟΑΚΑ και έζησαν μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στην κίνηση, την ευεξία και τη δύναμη της ομάδας. Το POWERADE B2Run Aθens 2026, το μεγαλύτερο Corporate Running Party της χώρας από την ευΖΗΝ feelόsophy, πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας στελέχη, managers και CEOs από τον ελληνικό εταιρικό κόσμο.

Το ΟΑΚΑ πλημμύρισε από ενέργεια και αθλητικό πνεύμα

Ο περιβάλλοντας χώρος του εμβληματικού Ολυμπιακού Σταδίου πλημμύρισε από ενέργεια, χρώματα, μουσική και αθλητικό πνεύμα. Οι B2Runners, φορώντας τα εταιρικά τους outfits και κρατώντας τις σημαίες των ομάδων τους, κατέκλυσαν τον χώρο. Με τη διάθεση να μοιραστούν μια διαφορετική εμπειρία με τους συναδέλφους τους, μετέτρεψαν το ΟΑΚΑ σε ένα μεγάλο meeting point της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά, αποτελεί πλέον θεσμό για τον εταιρικό αθλητισμό στην Ελλάδα, προάγοντας την ομαδικότητα και την ευεξία των εργαζομένων μέσα από μια διασκεδαστική και αθλητική δραστηριότητα.

Οι δηλώσεις των επισήμων

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία τόνισε τη σημασία του «ευ ζην» πέρα από την εργασία. «Σημασία δεν έχει μόνο η εργασία, έχει και το ευ ζην. Σημασία έχει ο αθλητισμός, σημασία έχει η κοινωνική διάδραση», δήλωσε η κυρία Κεραμέως. Εξέφρασε επίσης τα συγχαρητήριά της στην ομάδα διοργάνωσης και στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιλογής μιας επιχείρησης να συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις. Επιπλέον, συνεχάρη τους συμμετέχοντες που έκαναν το βήμα να τρέξουν πέντε χιλιόμετρα.

Την εκκίνηση για τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων έδωσε ο Θανάσης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος και Ιδρυτής της ευΖΗΝ feelόsophy. Ο κύριος Παπαδημητρίου δήλωσε: «Για έκτη χρονιά, βλέπουμε το ΟΑΚΑ να γεμίζει με ανθρώπους που αφήνουν για λίγο το γραφείο και τρέχουν δίπλα δίπλα με τους συναδέλφους τους, χωρίς τίτλους και ιεραρχίες, μόνο με τη χαρά της κίνησης και της ομάδας». Ευχαρίστησε θερμά τις εταιρείες που εμπιστεύονται τη διοργάνωση, τους χορηγούς για τη σταθερή τους στήριξη, καθώς και κάθε B2Runner που συνέβαλε στην ενέργεια του ΟΑΚΑ.

Η διαδρομή των 5 χιλιομέτρων και το μήνυμα της εταιρικής ευεξίας

Η διαδρομή των 5 χιλιομέτρων πραγματοποιήθηκε μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία. Η διοργάνωση έφερε για ακόμη μία χρονιά στο ίδιο σημείο ανθρώπους με στόχο όχι μόνο να φτάσουν στον τερματισμό, αλλά κυρίως να απολαύσουν τη διαδρομή μαζί με την ομάδα τους. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι η εταιρική ευεξία μπορεί να γίνει αφορμή για ουσιαστική σύνδεση, συνεργασία και διασκέδαση.

Όλοι οι B2Runners που τερμάτισαν έφυγαν με το δικό τους μετάλλιο POWERADE B2Run Aθens 2026. Το μετάλλιο αυτό αποτελεί αναμνηστικό μιας εμπειρίας όπου οι ίδιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, ενισχύοντας το αίσθημα της επιτυχίας και της ομαδικής προσπάθειας.

Από τον αγώνα στη γιορτή: Street Food και DJ set

Η εμπειρία του POWERADE B2Run Aθens δεν ολοκληρώθηκε στη γραμμή του τερματισμού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής των 5 χιλιομέτρων, η εκδήλωση πέρασε από το running στο celebration mode. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα Street Food Festival, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και γευστικών απολαύσεων.

Τη διασκέδαση συμπλήρωσε ένα δυνατό DJ set, με τους Ritta & Thena, Plucmobrz και Pissi & Junior mi να αναλαμβάνουν τα decks. Η μουσική και η γιορτινή ατμόσφαιρα συνέβαλαν στην ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης ημέρας, όπου η άθληση συναντήθηκε με την ψυχαγωγία και την ενίσχυση των εταιρικών δεσμών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta