Ολυμπιακός: Οι εκτιμήσεις για την ενδεκάδα του ελληνικού classico και τα ερωτηματικά

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ήδη στο μυαλό του το σχήμα που επιθυμεί να παρατάξει στον επερχόμενο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Το ντέρμπι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δούλεψαν εντατικά το προηγούμενο διάστημα για την αναμέτρηση. Η προετοιμασία τους πραγματοποιήθηκε εν μέρει χωρίς τους διεθνείς παίκτες, οι οποίοι απουσίαζαν για αρκετές ημέρες.

Η σημασία του ελληνικού classico

Ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ντέρμπι της σεζόν για την ομάδα του Πειραιά. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα των «ερυθρόλευκων», στο γήπεδο Καραϊσκάκη, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο αποτέλεσμα.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο στην προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, ένα μέρος της προετοιμασίας έγινε με την απουσία των διεθνών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην ομάδα μετά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Η προσέγγιση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Βάσκος τεχνικός, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, φαίνεται να προσανατολίζεται στην επιλογή παικτών που διαθέτουν εμπειρία από ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η προτίμησή του αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση της γνώσης και της ψυχραιμίας που απαιτούν τέτοιες αναμετρήσεις.

Μεταξύ των παικτών που γνωρίζουν καλά τη σημασία ενός τέτοιου αγώνα συγκαταλέγονται ο Ρέτσος, ο Έσε και ο Τσικίνιο. Ο Αλγκουαθίλ θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις για την ενδεκάδα μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων προπονήσεων, αξιολογώντας την κατάσταση όλων των ποδοσφαιριστών.

Οι εκτιμήσεις για την αρχική ενδεκάδα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Ορτέγκα αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ. Η τετράδα της άμυνας, σε επίπεδο προσώπων, προβλέπεται να αποτελείται από τους Τικνιζάν, Ρέτσος, Πιρόλα και Σάλιακας.

Στο χώρο του κέντρου, οι Έσε και Φρόιλερ είναι οι επικρατέστεροι για να ξεκινήσουν, με τον Πουέρτα να αποτελεί υποψηφιότητα για μία θέση στον άξονα. Πίσω από τον σέντερ φορ, οι βασικές επιλογές είναι ο Τσικίνιο και ο Ζότα, οι οποίοι διεκδικούν τη θέση.

Όσον αφορά τους ακραίους επιθετικούς, ο Ζέλσον θεωρείται δεδομένος για μία από τις δύο πλευρές. Για την άλλη πλευρά, ο Μπέιλι δείχνει έτοιμος να ξεκινήσει βασικός σε ένα ντέρμπι, αν και δεν αποκλείεται η επιλογή κάποιου άλλου προσώπου. Τέλος, για τη θέση του σέντερ φορ, ο Μάριους βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει η θέση.

Τα κυρίαρχα ερωτηματικά

Υπάρχουν τέσσερα βασικά ερωτηματικά που απασχολούν τον προπονητή ενόψει του αγώνα. Το πρώτο αφορά το αν ο Πουέρτα θα ξεκινήσει ως βασικός στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η επιλογή του παίκτη που θα αγωνιστεί πίσω από τον φορ αποτελεί το δεύτερο ερωτηματικό.

Το τρίτο σημείο προβληματισμού είναι η επιλογή του ενός ακραίου επιθετικού, πέραν του Ζέλσον, καθώς και το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του κεντρικού επιθετικού, το οποίο αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο ερωτηματικό. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν στις τελευταίες προπονήσεις πριν το σημαντικό ντέρμπι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta