Ο ΛεΜπρόν διέψευσε σχολιαστή του NBA για ιστορία με τον Εμπίντ

Ο Μάικ Μπριν, ένας από τους κορυφαίους σχολιαστές του NBA, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Η συγγνώμη αυτή ήρθε μετά από μια ιστορία που διηγήθηκε ο Μπριν και αφορούσε τον «βασιλιά» και τον Τζοέλ Εμπίντ, η οποία αποδείχθηκε λανθασμένη. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αντέδρασε άμεσα στο άκουσμα της ιστορίας, διαψεύδοντάς την μέσω των social media.

Η αμφιλεγόμενη αφήγηση του Μπριν

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της αναμέτρησης των Σίξερς με τους Νικς, στο πλαίσιο της pre-season του NBA, ο έμπειρος σχολιαστής Μάικ Μπριν αφηγήθηκε ένα περιστατικό που τράβηξε την προσοχή. Η ιστορία του αφορούσε τον Τζοέλ Εμπίντ και μια υποτιθέμενη αργοπορία του σε προπόνηση των Σίξερς.

Συγκεκριμένα, ο Μπριν ισχυρίστηκε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν αυτός που ανέλαβε να επιπλήξει τον Εμπίντ για την καθυστέρησή του. Αυτή η λεπτομέρεια, που παρουσιάστηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποτέλεσε το επίκεντρο της μετέπειτα διάψευσης.

Η άμεση αντίδραση του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο «βασιλιάς» ΛεΜπρόν Τζέιμς, μόλις πληροφορήθηκε την ιστορία που διηγήθηκε ο Μάικ Μπριν, δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα των social media, προχώρησε σε μια ανάρτηση με την οποία διέψευσε κατηγορηματικά τα λεγόμενα του σχολιαστή.

Η αντίδραση του ΛεΜπρόν ήταν άμεση και αποφασιστική, ξεκαθαρίζοντας ότι το περιστατικό όπως περιγράφηκε από τον Μπριν δεν συνέβη ποτέ. Η δημόσια αυτή διάψευση από έναν εκ των κορυφαίων αθλητών του NBA οδήγησε τον Μάικ Μπριν να αναθεωρήσει και να εκδώσει τη δική του δήλωση.

Η συγγνώμη και η απογοήτευση του σχολιαστή

Ο Μάικ Μπριν, αναγνωρίζοντας τη διάψευση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, προέβη σε δημόσια συγγνώμη. Στη δήλωσή του, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο που ερμηνεύτηκε η ιστορία την οποία είχε μεταδώσει. Τόνισε ότι η αρχική του πρόθεση ήταν διαφορετική από αυτή που τελικά δημιουργήθηκε.

Ειδικότερα, ο Μπριν διευκρίνισε ότι η όλη πρόθεση πίσω από την αφήγηση ήταν να επαινέσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Στόχος του ήταν να αναδείξει τον θετικό αντίκτυπο που ο ΛεΜπρόν είχε ήδη στον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα της ομάδας, υπογραμμίζοντας την ηγετική του παρουσία.

Η σημασία του ονόματος του Τζοέλ Εμπίντ

Ο έμπειρος σχολιαστής ανέφερε επίσης ότι, για τον ίδιο, το γεγονός ότι ο συμπαίκτης που φερόταν να εμπλέκεται στην ιστορία ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ, ήταν αρχικά «χωρίς νόημα». Δεν είχε δώσει δηλαδή ιδιαίτερη βαρύτητα στην ταυτότητα του παίκτη.

Ωστόσο, ο Μπριν παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιήσει πως το γεγονός ότι επρόκειτο για τον Τζοέλ Εμπίντ ήταν αυτό που έδωσε στην ιστορία τη συγκεκριμένη της διάσταση και την έκανε να ξεχωρίσει.

Η αναγνώριση του λάθους και η πίστη στον ΛεΜπρόν

Ο Μάικ Μπριν εξέφρασε τη λύπη του, δηλώνοντας ότι ήταν πάντα μεγάλος θαυμαστής του Τζοέλ Εμπίντ. Νιώθει άσχημα που η ιστορία εστίασε στον Εμπίντ με τον τρόπο που έγινε, προκαλώντας πιθανώς αρνητικές εντυπώσεις.

Ο σχολιαστής τόνισε ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο το άτομο που του διηγήθηκε την ιστορία θα την είχε επινοήσει. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι πιστεύει απόλυτα τον ΛεΜπρόν Τζέιμς όταν ο ίδιος δηλώνει ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ και ζήτησε συγγνώμη για τη δημοσίευση της ιστορίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta