Η Νέα Φιλαδέλφεια sold out για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι κατάμεστη για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αναμέτρηση, που εντάσσεται στη League Phase του Champions League, αναμένεται να διεξαχθεί σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, με τους φιλάθλους της Ένωσης να δείχνουν για άλλη μια φορά την αφοσίωσή τους στο ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ισχυρή Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, σε ένα παιχνίδι που αποτελεί μέρος της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση αυτή έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον μεταξύ των φιλάθλων, οδηγώντας στην πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων για την Allwyn Arena.

Η ζήτηση για τα «μαγικά χαρτάκια» ήταν ιδιαίτερα υψηλή, επιβεβαιώνοντας το πάθος των φίλων της ομάδας για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα φιλοξενήσει μια ιστορική στιγμή, με τις κερκίδες να είναι γεμάτες από φωνές και παλμό, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Η ταχεία εξάντληση των εισιτηρίων

Η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων ακολούθησε συγκεκριμένα βήματα, ξεκινώντας με προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι που διέθεταν διαρκείας αλλά δεν είχαν προμηθευτεί το ειδικό Pass για όλα τα παιχνίδια της League Phase, είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους από την προηγούμενη ημέρα της ελεύθερης διάθεσης.

Στη συνέχεια, από τις 16:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, τα εισιτήρια που είχαν απομείνει βγήκαν στην ελεύθερη αγορά για το ευρύ κοινό. Ο «ιντερνετικός χαμός» που δημιουργήθηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οδήγησε σε sold out την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε λίγη ώρα, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για μια κατάμεστη έδρα.

Το ορόσημο των 100 επίσημων αγώνων στην Allwyn Arena

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για την ιστορία της ομάδας και του γηπέδου της. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι αυτό θα αποτελέσει το 100ό επίσημο ματς που θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο.

Αυτή η ξεχωριστή στιγμή προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην ήδη μεγάλη προσμονή για τον αγώνα, καθιστώντας τον ακόμα πιο αξιομνημόνευτο για τους φιλάθλους που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση και να γιορτάσουν αυτό το γεγονός.

Ενδιαφέρον και για άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Πέρα από τον πολυαναμενόμενο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι φίλαθλοι της Ένωσης δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και για άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Τα εισιτήρια για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον ΟΦΗ έχουν κινηθεί σε πολύ καλούς ρυθμούς, υποδηλώνοντας τη συνεχή και αδιάκοπη στήριξη της ομάδας και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Παράλληλα, οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζονται για δύο δυναμικές παρουσίες σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην Αγγλία. Συγκεκριμένα, θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στη Σαχτάρ, ενώ θα ακολουθήσει και η παρουσία τους στο Μάντσεστερ για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτές οι κινήσεις αναδεικνύουν την αφοσίωση των φιλάθλων και την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν την ομάδα στις σημαντικές ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, προσφέροντας την υποστήριξή τους σε κάθε βήμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta