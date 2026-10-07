Οι Νίκος Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο αποθεώθηκαν στην είσοδο του Αλεξανδρείου για τον αγώνα του Άρη

Ο Νίκος Γκάλης και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, γνώρισαν καθολική αποθέωση κατά την είσοδό τους στο Αλεξάνδρειο, όπου ο Άρης αντιμετωπίζει την ισπανική Μπούργος. Η παρουσία των δύο ανδρών «ξεσήκωσε» τους φίλους των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι έχουν γεμίσει το γήπεδο για την αναμέτρηση του Eurocup. Το παιχνίδι αποτελεί την πρώτη εντός έδρας φετινή εμφάνιση του Άρη.

Η υποδοχή των θρύλων στο Αλεξάνδρειο

Οι Νίκος Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους φίλους του Άρη, καθώς έκαναν την εμφάνισή τους στο «Αλεξάνδρειο». Η είσοδός τους προκάλεσε άμεσα μία καθολική αποθέωση, με το κοινό να εκδηλώνει με θέρμη τη λατρεία του. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ήδη ηλεκτρισμένη, και η παρουσία των δύο προσωπικοτήτων την ανέβασε ακόμα περισσότερο.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, θα παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Για τον Νίκο Γκάλη, η παρουσία του στο Αλεξάνδρειο είναι πάντα ένα γεγονός που συγκινεί τους φιλάθλους, ενώ ο Ρίτσαρντ Σιάο επιστρέφει στο γήπεδο μετά από προηγούμενη εμφάνιση τον περασμένο Απρίλιο.

Η εκδήλωση λατρείας από τους φιλάθλους

Οι φίλοι του Άρη έχουν γεμίσει ασφυκτικά το Αλεξάνδρειο, δείχνοντας την αφοσίωσή τους στην ομάδα. Η λατρεία τους δεν περιορίζεται μόνο στους παίκτες, αλλά επεκτείνεται και στον Νίκο Γκάλη, καθώς και στον Ρίτσαρντ Σιάο. Μόλις οι δύο άνδρες έγιναν αντιληπτοί, ξεκίνησε μία αυθόρμητη και καθολική αποθέωση από το πλήθος.

Οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Γκάλη, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό και την αγάπη τους. Ο Νίκος Γκάλης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του κόσμου, χαιρετώντας τους φιλάθλους και πιάνοντας την καρδιά του, μία κίνηση που συμβολίζει τη βαθιά του σύνδεση με την ομάδα και τους οπαδούς της. Στη συνέχεια, κάθισε στη γνωστή του θέση για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο και η επιστροφή του

Ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο Κινέζος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, δίνει το «παρών» στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η επιστροφή του στο γήπεδο είναι αξιοσημείωτη, καθώς είχε να εμφανιστεί μετά το παιχνίδι του περασμένου Απριλίου, όταν ο Άρης είχε αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο. Η παρουσία του υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του για την πορεία της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης θα παρακολουθήσει το ματς από τις court seats του γηπέδου, μία θέση που του επιτρέπει να βρίσκεται κοντά στη δράση και να ζει την ένταση του αγώνα. Η παρουσία του, μαζί με αυτή του Νίκου Γκάλη, προσέθεσε ένα ιδιαίτερο βάρος στην ατμόσφαιρα της αναμέτρησης, ενισχύοντας το αίσθημα της ενότητας και της ιστορίας του συλλόγου.

Οι στόχοι του Άρη στο Eurocup

Ο Άρης αντιμετωπίζει την ισπανική Μπούργος σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για το Eurocup. Αυτός ο αγώνας σηματοδοτεί την πρώτη εντός έδρας φετινή εμφάνιση της ομάδας, η οποία αγωνίζεται υπό την ηγεσία του Βασίλη Σπανούλη. Οι «κιτρινόμαυροι» «κυνηγούν» το 2/2 στο φετινό Eurocup, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους στη διοργάνωση.

Ο βασικός στόχος του Άρη για τη φετινή σεζόν είναι η κατάκτηση του Eurocup, προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στη Euroleague της νέας σεζόν. Η αναμέτρηση με την Μπούργος, που διεξάγεται στις 7 Οκτωβρίου του 2026 στις 20:00, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, με τους φιλάθλους να στηρίζουν δυναμικά την προσπάθεια της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta