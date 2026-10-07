Νέστος Χρυσούπολης: Νέος προπονητής ο Παπαβασιλείου

Ο Σάκης Παπαβασιλείου αποτελεί πλέον τον νέο προπονητή του Νέστου Χρυσούπολης, αναλαμβάνοντας τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Η ΠΑΕ Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον 50χρονο τεχνικό, ο οποίος καλείται να οδηγήσει την ομάδα στις επόμενες αγωνιστικές προκλήσεις. Ο Παπαβασιλείου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Νέστου στο επερχόμενο σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι, όπου η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας

Η ΠΑΕ Νέστος Χρυσούπολης προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας της με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου. Η διοίκηση του συλλόγου καλωσόρισε τον νέο τεχνικό στην οικογένεια του Νέστου, εκφράζοντας τις ευχές της για υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για την ομάδα της Χρυσούπολης, καθώς ο Παπαβασιλείου διαδέχεται τον Τίμο Καβακά στην τεχνική ηγεσία.

Η απόφαση για την πρόσληψη του Σάκη Παπαβασιλείου ήρθε μετά την πρόσφατη αποχώρηση του Τίμου Καβακά από τη θέση του προπονητή. Ο Νέστος Χρυσούπολης βρέθηκε σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του, καταλήγοντας στον έμπειρο 50χρονο τεχνικό, με στόχο να ενισχύσει την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Το προπονητικό παρελθόν του Σάκη Παπαβασιλείου

Ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι 50 ετών, φέρει πλούσια προπονητική εμπειρία στους πάγκους ελληνικών ομάδων. Πριν αναλάβει τα ηνία του Νέστου Χρυσούπολης, ο Έλληνας τεχνικός βρισκόταν σε άλλη ομάδα, προσθέτοντας σημαντικές παραστάσεις στο βιογραφικό του. Η παρουσία του στον Παναργειακό μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι αποτελεί την πιο πρόσφατη προπονητική του θητεία.

Η εμπειρία του από προηγούμενες συνεργασίες αναμένεται να συμβάλει στην προσαρμογή του στα νέα του καθήκοντα στον Νέστο. Ο Παπαβασιλείου καλείται να μεταφέρει την τεχνογνωσία του και να εφαρμόσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα, ξεκινώντας άμεσα την προετοιμασία για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το πρώτο παιχνίδι στον πάγκο του Νέστου

Το ντεμπούτο του Σάκη Παπαβασιλείου ως προπονητή του Νέστου Χρυσούπολης έχει ήδη προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Η πρώτη του αναμέτρηση με την ομάδα θα είναι εκτός έδρας, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον πρόκληση στην έναρξη της θητείας του.

Συγκεκριμένα, ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για τον 50χρονο τεχνικό να παρουσιάσει το έργο του και να δοκιμάσει τις πρώτες του παρεμβάσεις στην ομάδα. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φιλάθλους του Νέστου, οι οποίοι προσδοκούν μια θετική αρχή υπό τη νέα τεχνική ηγεσία.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία

Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Σάκη Παπαβασιλείου έρχεται ως άμεση συνέπεια της αποχώρησης του προηγούμενου προπονητή, Τίμου Καβακά. Ο Καβακάς είχε αποχωρήσει πρόσφατα από τη θέση του, δημιουργώντας την ανάγκη για την άμεση εύρεση ενός αντικαταστάτη που θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο στον πάγκο του Νέστου.

Η διοίκηση του συλλόγου κινήθηκε γρήγορα για να καλύψει το κενό, επιλέγοντας τον Σάκη Παπαβασιλείου. Η επιλογή αυτή δείχνει την πρόθεση της ομάδας να διατηρήσει τη σταθερότητα και να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία με νέο προπονητή, ο οποίος έχει εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta