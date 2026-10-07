Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Αμερικάνου, του «Παγκόσμιου»

Η ΚΑΕ ΑΕΚ απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό Γιώργο Αμερικάνο, τον «Παγκόσμιο», πριν από την έναρξη του αγώνα της στο Basketball Champions League. Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο σπουδαίος αθλητής έφυγε από τη ζωή το 2013. Η «Ένωση» τίμησε τον εμβληματικό αρχηγό της με μια όμορφη εικόνα που προβλήθηκε στο cube της Sunel Arena και με αφιέρωση από τα μεγάφωνα, ενώ ο κόσμος χειροκρότησε θερμά.

Ο φόρος τιμής της «Βασίλισσας»

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ οργάνωσε την τιμητική εκδήλωση λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Σαλόν Βίλπας, στο πλαίσιο του Basketball Champions League. Η στιγμή αυτή ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Αμερικάνο, έναν τεράστιο παίκτη για την ΑΕΚ. Στο cube της Sunel Arena, που βρίσκεται στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, δημιουργήθηκε και προβλήθηκε μια εντυπωσιακή εικόνα του αείμνηστου αθλητή.

Παράλληλα, από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε μια ξεχωριστή αφιέρωση στον «Παγκόσμιο», τιμώντας τη μνήμη του. Η κίνηση αυτή συγκίνησε τους παρευρισκόμενους φιλάθλους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον σύλλογο και το ελληνικό μπάσκετ.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ

Ο Γιώργος Αμερικάνος, γνωστός και ως «Παγκόσμιος», υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της «Βασίλισσας» και του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα. Το όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, όπου αναδείχθηκε σε έναν αληθινό θρύλο. Η προσφορά του στον σύλλογο ήταν ανεκτίμητη, καθιστώντας τον έναν από τους σπουδαιότερους αθλητές που φόρεσαν την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Η ημέρα του φόρου τιμής, 7 Οκτωβρίου, συμπίπτει με την επέτειο του θανάτου του, καθώς ο Γιώργος Αμερικάνος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2013. Η «Ένωση» δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον άνθρωπο που έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του.

Ο πρωτοπόρος ευρωπαϊκός τίτλος του 1968

Ο Γιώργος Αμερικάνος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1968, ένα γεγονός που αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό μπάσκετ. Η «Βασίλισσα», με τον Αμερικάνο μπροστάρη, έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, γράφοντας ιστορία και ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές επιτυχίες.

Η ηγετική του παρουσία στην ομάδα εκείνη ήταν καθοριστική. Ως εμβληματικός αρχηγός, οδήγησε τους κιτρινόμαυρους σε αυτή την ιστορική νίκη, η οποία παραμένει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τον σύλλογο. Η συνεισφορά του στην επίτευξη αυτού του μοναδικού επιτεύγματος ήταν τεράστια.

«Δε σε ξεχνάμε, Παγκόσμιε»

Η ΑΕΚ, με την κίνηση αυτή, θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία της διατήρησης της μνήμης των ανθρώπων που συνέβαλαν στην ιστορία της. Δίπλα στην εικόνα του Γιώργου Αμερικάνου που προβλήθηκε στο cube του κλειστού των Άνω Λιοσίων, η «Ένωση» έγραψε τη φράση: «Δε σε ξεχνάμε “Παγκόσμιε”».

Αυτή η δήλωση αποτελεί μια υπόσχεση του συλλόγου ότι ο θρύλος του «Παγκόσμιου» θα παραμείνει ζωντανός. Είναι σημαντικό να μην ξεχνιούνται οι προσωπικότητες που με το ταλέντο και την αφοσίωσή τους έγραψαν «χρυσές» σελίδες σε συλλόγους, εμπνέοντας γενιές αθλητών και φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit