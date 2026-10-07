Ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τρεις νίκες στην Α1 χάντμπολ γυναικών, ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών, φτάνοντας τις τρεις νίκες μετά την επικράτησή του επί του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων. Παράλληλα, η 2η αγωνιστική της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε με την εκτός έδρας νίκη της Αναγέννησης Άρτας επί του Αθηναϊκού, σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Η εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα για τρίτη σερί αγωνιστική, αυτή τη φορά απέναντι στον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, με τελικό σκορ 33-10. Οι «ασπρόμαυρες» έδειξαν από την αρχή την αποφασιστικότητά τους, θέλοντας να εξασφαλίσουν τη νίκη από νωρίς.

Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 14-4, δημιουργώντας μια διαφορά που καθιστούσε δύσκολη την ανατροπή για τον αντίπαλο. Το δεύτερο μισό της αναμέτρησης είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει στην άνετη επικράτηση με το τελικό 33-10.

Η πορεία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα

Με αυτή την επικράτηση, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τρεις νίκες στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, επιβεβαιώνοντας την καλή του αγωνιστική κατάσταση και την πρωταγωνιστική του θέση. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε την έναρξη του προγράμματος της 3ης αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις του για αυτή την αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα έχει δείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις αναμετρήσεις της μέχρι στιγμής, καταφέρνοντας να επιβάλλει τον ρυθμό της και να αποσπά εύκολες νίκες, όπως αυτή απέναντι στον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων.

Η μάχη της Αναγέννησης Άρτας στον «Στέφανος Καραλής»

Η Αναγέννηση Άρτας απέδρασε με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη από την έδρα του Αθηναϊκού, το γήπεδο «Στέφανος Καραλής», επικρατώντας με 34-30. Ο αγώνας αυτός έκλεισε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, προσφέροντας ένα ενδιαφέρον φινάλε.

Η ομάδα της Άρτας μπήκε μπροστά από την αρχή του αγώνα, δείχνοντας την πρόθεσή της να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Αθηναϊκός, αν και προσπάθησε να αντεπιτεθεί, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο, η Αναγέννηση κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με ένα οριακό προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 18-17.

Στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση συνέχισε την καλή της εμφάνιση. Κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της, διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού και φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 34-30, εξασφαλίζοντας έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς εκτός έδρας.

Ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ Αθηναϊκού και Αναγέννησης Άρτας, που έληξε με 30-34 υπέρ της ομάδας της Άρτας, ολοκλήρωσε την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Χάντμπολ Γυναικών. Η νίκη αυτή ήταν κομβική για την Αναγέννηση, καθώς της επέτρεψε να πάρει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Με την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής και την έναρξη της 3ης, το πρωτάθλημα συνεχίζεται με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι ομάδες συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την επίτευξη των στόχων τους, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του για πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta