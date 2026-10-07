Γκραντ: «Η πιο δύσκολη πρόκληση μέχρι τώρα, υπάρχει μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens» την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, στις 21:15, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στόχος των «πράσινων» είναι να πετύχουν το 4/4 στη φετινή διοργάνωση και να διατηρηθούν στην κορυφή της κατάταξης. Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, εστιάζοντας στον υψηλό βαθμό δυσκολίας του αγώνα και στην ανάγκη η ομάδα να ακολουθήσει το δικό της πλάνο.

Η αήττητη πορεία του Παναθηναϊκού στην Euroleague

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει δυναμικά το φετινό της «ταξίδι» στην EuroLeague, καταγράφοντας ένα απόλυτο «3 στα 3». Οι «πράσινοι» έχουν ξεπεράσει με επιτυχία τα εμπόδια που τους παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες αγωνιστικές, δείχνοντας σταθερότητα και αποφασιστικότητα.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει των Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ, διατηρώντας το αήττητο σερί του. Πλέον, η προσοχή των παικτών και του τεχνικού επιτελείου στρέφεται στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, καθώς φιλοξενούν την τουρκική ομάδα στο «Telekom Center Athens» (ή «T-Center» όπως αναφέρεται).

Ο Τζέριαν Γκραντ για τη μεγαλύτερη πρόκληση

Κατά τη διάρκεια της media day του Παναθηναϊκού, ο Τζέριαν Γκραντ τοποθετήθηκε σχετικά με την επερχόμενη αναμέτρηση. Ο Αμερικανός γκαρντ χαρακτήρισε το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε ως την πιο δύσκολη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει η ομάδα μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν.

Ο Γκραντ υπογράμμισε τη δυναμική της αντίπαλης ομάδας, αναφέροντας: «Ναι. Είναι ομάδα που πάει στο F4 τα τελευταία χρόνια, τους αντιμετωπίσαμε στο F4 μερικές φορές. Ξέρουμε πόσο μεγάλο ματς είναι». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την εμπειρία και τη σταθερή παρουσία της Φενέρμπαχτσε στις κορυφαίες διοργανώσεις, καθώς παίζει σταθερά στο Final Four.

Η «μικρή αντιπαλότητα» με τη Φενέρμπαχτσε

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν έκρυψε ότι ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη σχέση, την οποία περιέγραψε ως «μικρή αντιπαλότητα». Η ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει αυτό το κλίμα, με τις δύο ομάδες να έχουν δώσει σημαντικές μάχες.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ, είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς. Είναι μια ομάδα που παίζει στο Final Four τα τελευταία χρόνια και έχουμε παίξει και μαζί της στο Final Four, οπότε ξέρουμε πόσο δύσκολο παιχνίδι είναι».

Επιπλέον, ο Γκραντ πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναμετρηθεί στο F4, είχαμε μάχες εδώ και στην Πόλη. Ξέρουμε τι ματς θα είναι, είναι σαν μία μικρή αντιπαλότητα. Είναι πολύ καλή ομάδα, είμαστε πολύ καλή ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει», τονίζοντας την ποιότητα και των δύο συνόλων.

Στρατηγική και συγκέντρωση για τους «πράσινους»

Αναφερόμενος στα σημεία που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, ο Τζέριαν Γκραντ τόνισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση. Η Φενέρμπαχτσε, όπως εξήγησε, «εστιάζουν στην άμυνα με αλλαγές και επιτίθενται με αλλαγές», γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους «πράσινους».

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η τακτική, ο Γκραντ υπογράμμισε ότι οι «πράσινοι» πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να επιτεθούν στην αλλαγή. «Ξέρουμε πως παίζουμε με αλλαγές στην άμυνα, πρέπει να επιτεθούμε στην αλλαγή. Να παίξουμε το παιχνίδι μας και να μείνουμε συγκεντρωμένοι», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα για την προσέγγιση της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός γκαρντ επανέλαβε την κρισιμότητα να κάνει ο Παναθηναϊκός το δικό του παιχνίδι, διατηρώντας την ψυχραιμία και την προσήλωση στον αγωνιστικό του στόχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και να διεκδικήσει τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta