Ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται τον όμιλο του LEN Euro Cup με στόχο την πρόκριση

Ο Απόλλων Σμύρνης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 2ο προκριματικό όμιλο του LEN Euro Cup στο Σεράφειο κολυμβητήριο, με την έναρξη των αγώνων να έχει οριστεί για το προσεχές τετραήμερο, από Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έως Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η ομάδα των «κυανόλευκων» έχει ως πρωταρχικό στόχο την πρόκριση στην κύρια φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο προπονητής Τεό Λοράντος τόνισε τη σημασία της στιγμής, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στους παίκτες και καλώντας τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση στο Σεράφειο κολυμβητήριο

Ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί για ακόμη μία φορά σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια στην έδρα του, το Σεράφειο κολυμβητήριο. Το επόμενο τετραήμερο, από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, θα κριθεί ο πρώτος μεγάλος στόχος της φετινής χρονιάς για τους «κυανόλευκους».

Η ομάδα υποδέχεται τον 2ο προκριματικό όμιλο του LEN Euro Cup, με την επιδίωξη να εξασφαλίσει την πρόκριση στην κύρια φάση της διοργάνωσης. Αυτή η πρόκληση αποτελεί κεντρικό σημείο του προγραμματισμού του συλλόγου, καθώς η συμμετοχή στους ομίλους είναι ένας στόχος που είχε τεθεί από την αρχή της προετοιμασίας.

Οι αντίπαλοι και το σύστημα πρόκρισης

Στον όμιλο που θα φιλοξενήσει ο Απόλλων Σμύρνης συμμετέχουν συνολικά πέντε ομάδες. Οι «κυανόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά τις εξής ομάδες: την Ντούισμπουργκ, την Παρτίζαν Βελιγραδίου, τη Σαβόνα και τη Σίντεζ Καζάν.

Το σύστημα πρόκρισης προβλέπει ότι οι τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης του προκριματικού ομίλου θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην κύρια φάση των ομίλων του Euro Cup. Αυτή είναι και η επιδίωξη του Απόλλωνα Σμύρνης, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Τεό Λοράντου

Ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, Τεό Λοράντος, αναφέρθηκε στη σημασία των αγώνων, τονίζοντας ότι είναι «πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί θέλουμε να περάσουμε στη φάση των ομίλων, κάτι που μας έλειψε πέρυσι». Ο κ. Λοράντος εξέφρασε την πεποίθησή του στις δυνατότητες των παικτών του, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες έχουν συναίσθηση της στιγμής, δεν θέλω να πω πολλά λόγια για το γκρουπ και τους αγώνες, το έχουμε μνημονεύσει και στο παρελθόν».

Πρόσθεσε επίσης τις προσδοκίες του από την ομάδα: «Περιμένω από τους παίκτες αποτελεσματικότητα και την απόδοση που πρέπει να έχουν. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς, όπως και μεγάλες προσδοκίες και απαιτήσεις από εκείνους». Ο προπονητής κάλεσε και τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια, δηλώνοντας: «Περιμένουμε από τους φιλάθλους μας να δώσουν βροντερό “παρών”, όπως κάθε φορά, και είμαι σίγουρος ότι θα τους ικανοποιήσουμε με το αποτέλεσμα».

Πληροφορίες εισιτηρίων και καρτών διαρκείας

Για την παρακολούθηση των αγώνων του ευρωπαϊκού τετραημέρου στο Σεράφειο κολυμβητήριο, έχει οριστεί Γενική είσοδος 10 ευρώ ανά αγωνιστική. Κάθε εισιτήριο παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει και τους δύο αγώνες της εκάστοτε αγωνιστικής, δηλαδή τόσο την αναμέτρηση του Απόλλωνα όσο και τον άλλο αγώνα που θα διεξαχθεί.

Ειδικότερα, για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όπου έχει προγραμματιστεί διπλή αγωνιστική (μία το πρωί και μία το απόγευμα), όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις τέσσερις αναμετρήσεις της ημέρας θα χρειαστεί να προβούν στην αγορά δύο εισιτηρίων. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε εισιτήριο αφορά την είσοδο στις δύο αναμετρήσεις της εκάστοτε αγωνιστικής.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διάθεση των καρτών διαρκείας για τους φιλάθλους. Οι κάρτες διαρκείας τιμώνται προς 60 ευρώ η καθεμία και προσφέρουν στον κάτοχό τους την είσοδο σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του Απόλλωνα. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις αναμετρήσεις στην Ελλάδα όσο και τους ευρωπαϊκούς αγώνες, εφόσον οι «κυανόλευκοι» καταφέρουν να προκριθούν στη φάση των ομίλων του Euro Cup, όπου θα ακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις επιπλέον ευρωπαϊκοί αγώνες.

Τα εισιτήρια διαρκείας θα είναι διαθέσιμα προς αγορά στην είσοδο του Σεράφειου κολυμβητηρίου και τις τέσσερις ημέρες των αγώνων, ξεκινώντας από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, πριν την αναμέτρηση με την Ντούισμπουργκ. Επιπλέον, κάρτες διαρκείας διατίθενται από Τρίτη έως και Σάββατο, προσφέροντας ευελιξία στους φιλάθλους για την απόκτησή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta