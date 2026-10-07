Ο Αχιλλέας Μπέος τιμωρήθηκε με πρόστιμο για δηλώσεις μετά τον αγώνα Βόλος ELABET-ΑΕΚ

Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος του Βόλου, μετά από δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει σχετικά με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη μεταξύ της ομάδας του Βόλου ELABET και της ΑΕΚ. Η απόφαση για την επιβολή του προστίμου ελήφθη από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στον κ. Μπέο καθορίστηκε στις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ως το αρμόδιο όργανο, έκανε γνωστή την απόφασή της αναφορικά με τις δηλώσεις του Δημάρχου του Βόλου, Αχιλλέα Μπέου. Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής, κατά την οποία εξετάστηκαν διεξοδικά τα στοιχεία της υπόθεσης. Η επιτροπή, ασκώντας τις αρμοδιότητές της, προχώρησε στην επιβολή της χρηματικής ποινής, όπως ακριβώς προβλέπεται από τους κανονισμούς που διέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Πειθαρχική Επιτροπή, ο Αχιλλέας Μπέος κηρύχθηκε επισήμως πειθαρχικώς ελεγκτέος. Η πειθαρχική παράβαση για την οποία τιμωρήθηκε ο κ. Μπέος περιγράφεται με κάθε αναλυτική λεπτομέρεια στο σκεπτικό της απόφασης που εκδόθηκε. Η όλη διαδικασία ακολουθήθηκε με βάση τις προβλεπόμενες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Οι δηλώσεις που οδήγησαν στην τιμωρία

Η βασική αιτία για την επιβολή του χρηματικού προστίμου στον Αχιλλέα Μπέο ήταν οι δηλώσεις που ο ίδιος πραγματοποίησε δημόσια. Αυτές οι δηλώσεις σχετίζονταν άμεσα και αποκλειστικά με τον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη μεταξύ της ομάδας του Βόλου ELABET και της ΑΕΚ. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Δημάρχου του Βόλου έγιναν μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου παιχνιδιού, προκαλώντας την αντίδραση των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε σοβαρά υπόψη της το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών κατά την εξέταση της υπόθεσης και τη λήψη της απόφασής της. Οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν το κεντρικό αντικείμενο της πειθαρχικής διαδικασίας που κινήθηκε και η οποία οδήγησε τελικά στην επιβολή της τιμωρίας στον Δήμαρχο του Βόλου.

Το ύψος και η φύση του προστίμου

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Αχιλλέα Μπέο είναι αμιγώς χρηματικό και το συνολικό του ποσό ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αυτή η χρηματική ποινή αποτελεί μία από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας για την εν λόγω υπόθεση.

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής καθορίζει με σαφήνεια και ρητά το ακριβές ποσό της χρηματικής ποινής που πρέπει να καταβληθεί. Το ποσό των 20.000 ευρώ αποτελεί την κύρωση για την πειθαρχική παράβαση που διαπιστώθηκε από την Επιτροπή και η οποία περιγράφεται με κάθε αναλυτική λεπτομέρεια στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης.

Οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην απόφασή της για τον Αχιλλέα Μπέο, ανέφερε με ακρίβεια συγκεκριμένα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Αυτά τα άρθρα αποτέλεσαν τη νομική και κανονιστική βάση για την κήρυξη του κ. Μπέου ως πειθαρχικώς ελεγκτέου. Η ρητή αναφορά σε αυτές τις διατάξεις υπογραμμίζει το πλαίσιο εντός του οποίου κινήθηκε η Επιτροπή για τη λήψη της απόφασής της.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση κάνει μνεία στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι διατάξεις αυτές θεσπίζουν τους κανόνες, τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν την πειθαρχική δικαιοδοσία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η εφαρμογή αυτών των άρθρων οδήγησε στην επιβολή της χρηματικής ποινής στον Δήμαρχο του Βόλου, ολοκληρώνοντας την πειθαρχική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta