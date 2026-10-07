Ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ στο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», θα διευθύνει ο Ισπανός Elite διαιτητής Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ο 43χρονος Ισπανός, με καταγωγή από τη Λας Πάλμας, θα σφυρίξει για πρώτη φορά ένα ντέρμπι «αιωνίων» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ορισμός του Ισπανού διαιτητή

Ο Ισπανός Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε από την ΕΠΟ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, για να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στο γήπετο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Elite, κατάγεται από τη Λας Πάλμας. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα σφυρίξει ένα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ορισμό του.

Η ομάδα διαιτητών του ντέρμπι

Τον Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα πλαισιώσουν συμπατριώτες του στο διαιτητικό τιμ. Συγκεκριμένα, βοηθοί διαιτητές ορίστηκαν οι Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ και Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ. Ως τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης.

Στο σύστημα VAR, την ευθύνη θα έχουν οι Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ και Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα, οι οποίοι επίσης προέρχονται από την Ισπανία. Η παρουσία διεθνούς διαιτητικής ομάδας στο σύνολό της υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα.

Προηγούμενη εμπειρία σε ελληνικές αναμετρήσεις

Παρόλο που είναι η πρώτη του φορά σε ελληνικό ντέρμπι, ο Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ έχει προηγούμενη εμπειρία από αγώνες ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και από την εθνική ομάδα. Έχει διευθύνει τρία παιχνίδια ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ήταν ο διαιτητής στην αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, η οποία έληξε με σκορ 0-3 τη σεζόν 2021-2022, για τη φάση των ομίλων του Europa League. Επίσης, σφύριξε το παιχνίδι Γαλατάσαραϊ – ΠΑΟΚ με τελικό σκορ 3-1, στη φάση των ομίλων της ίδιας διοργάνωσης, τη σεζόν 2024-2025. Τέλος, είχε διευθύνει και έναν αγώνα προκριματικών του Europa League, αυτόν της ΑΕΚ με τη Σεν Γκάλεν στην Ελβετία, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 0-1.

Οι υπόλοιποι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής

Εκτός από το ντέρμπι, η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές και για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της Super League. Για τον αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στις 19:30, διαιτητής ορίστηκε ο Γεώργιος Κόκκινος, με βοηθούς τους Ηλία Κωνσταντίνου και Θωμά Βαλιώτη. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Κατοίκος.

Στην αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος, επίσης στις 19:30, το παιχνίδι θα διευθύνει ο Δημήτριος Μόσχου, με βοηθούς τους Σπήλιο Οικονόμου και Γεώργιο Φραγκιαδάκη. Ο Φώτιος Ντάουλας είναι ο τέταρτος διαιτητής, και στο VAR ορίστηκαν οι Κωνσταντίνος Πουλικίδης και Μιχαήλ Ματσούκας.

Για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στον αγώνα Ηρακλής – Λεβαδειακός στις 17:00, διαιτητής είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, με βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Γεώργιο Χριστοδούλου. Τέταρτος διαιτητής ο Βασίλειος Φίτσας, και στο VAR οι Σπυρίδων Ζαμπαλάς και Ελευθέριος Κατόπης. Την ίδια ώρα, στο παιχνίδι Κηφισιά – Παναιτωλικός, διαιτητής ορίστηκε ο Παναγιώτης Κουκουλάς, με βοηθούς τους Αλέξανδρο Μπαλιάκα και Ισίδωρο Αρμακόλα. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Κάτοικος, και στο VAR οι Αναστάσιος Παπαπέτρου και Κωνσταντίνος Πουλικίδης.

Επίσης, την Κυριακή στις 19:00, για τον αγώνα Άρης – Βόλος, διαιτητής είναι ο Βασίλειος Φωτιάς, με βοηθούς τους Ανδρέα Μεϊντάνα και Μιχαήλ Παπαδάκη. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, και στο VAR οι Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Μελέτιος Γιουματζίδης.

Τέλος, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Καλαμάτα, που θα ξεκινήσει στις 18:00, διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, με βοηθούς τους Ιωάννη Μηνούδη και Λυκούργο Τσολακίδη. Τέταρτος διαιτητής ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR θα είναι οι Στέφανος Κουμπαράκης και Χρήστος Βεργέτης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta