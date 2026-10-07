Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει νικηφόρα με νέα πρόσωπα, αλλά και προβληματισμούς

Ο Νίκος Μοσχοβίτης επέστρεψε από το Σαράγεβο, έχοντας ολοκληρώσει τη δουλειά που είχε αναλάβει για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα, παρά τις υψηλές προσδοκίες και τις φιλοδοξίες, βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής, καθώς διαθέτει πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ της. Παρόλα αυτά, μετά την εξαιρετική της παρουσία στο Super Cup, ο ΠΑΟΚ μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες.

Η πορεία μετά το Super Cup και οι πρώτες νίκες

Μετά την εμφάνισή του στο Super Cup, όπου αντιμετώπισε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Οι επιτυχίες αυτές ήρθαν κόντρα σε αντιπάλους όπως η Μανρέσα, η Μύκονος και η Μπόσνα. Η τελευταία νίκη σημειώθηκε χθες στη «Zetra Arena» του Σαράγεβο, ολοκληρώνοντας το έργο που είχε γίνει.

Οι νίκες αυτές, αν και έχουν έρθει με δύσκολο τρόπο και όχι πάντα με πειστικές εμφανίσεις, αποτελούν το ζητούμενο για την ομάδα και τον κόσμο της. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτό που θέλει στο ξεκίνημα της σεζόν, το οποίο χαρακτηρίζεται ως βατό πρόγραμμα, είναι σημαντικό για μια εντελώς καινούργια ομάδα.

Ένα νέο ρόστερ σε αναζήτηση ρόλων

Ο ΠΑΟΚ έχει εισέλθει σε αυτή τη σεζόν με μεγάλες προσδοκίες από τους φιλάθλους του και φιλοδοξίες από την ίδια την ομάδα. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ρόστερ και έναν οργανισμό που περιλαμβάνει πολλά καινούργια πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται ακόμα σε φάση αναζήτησης. Είναι φυσιολογικό, στις αρχές Οκτωβρίου, να μην έχουν βρει όλοι τους ρόλους τους ακριβώς και να μην πηγαίνουν όλα ρολόι.

Αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά ένα γεγονός. Η ομάδα συνεχίζει να ψάχνεται, κάτι που συμβαίνει σχεδόν σε καμία ομάδα σε τόσο πρώιμο στάδιο. Οι νίκες που έχουν επιτευχθεί, παρά τις δυσκολίες, συμβάλλουν στο να πιστέψουν όλοι περισσότερο σε αυτό που κάνουν και ίσως να δημιουργήσουν ένα «μαξιλαράκι» για τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν.

Η νοοτροπία του «κερδίζω με την ποιότητα» και οι κίνδυνοι

Σε αρκετούς αγώνες, όπως στην πρεμιέρα του Eurocup με τους Ισπανούς, κόντρα στη Μύκονο και χθες στη «Zetra Arena» απέναντι στην Μπόσνα, ο ΠΑΟΚ έδινε την εντύπωση πως έμπαινε στο γήπεδο με τη λογική ότι θα κερδίσει μόνο με την ποιότητά του. Εν πολλοίς, αυτό συνέβη, αλλά μια τέτοια νοοτροπία ενέχει κινδύνους.

Δεν θα αργήσει το παιχνίδι στο οποίο θα έρθει ένα άσχημο αποτέλεσμα, αν αυτή η νοοτροπία όντως υπάρχει και συνεχιστεί. Παρόλο που το πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν είναι βατό, η διατήρηση μιας τέτοιας προσέγγισης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις, όταν οι αντίπαλοι γίνουν πιο απαιτητικοί.

Η καθοριστική συμβολή του Νικ Καλάθη

Ένα στοιχείο που φάνηκε και χθες στον αγώνα με την Μπόσνα είναι ότι ο ΠΑΟΚ βάζει κάτι απρόβλεπτο στον αντίπαλό του και του κάνει τη ζωή δύσκολη στην άμυνα. Αυτό παρατηρείται κυρίως στο διάστημα που βρίσκεται στο παρκέ ο Νικ Καλάθης. Ο τρόπος που «διαβάζει» τον αντίπαλο είναι μοναδικός, ειδικά σε αυτό το επίπεδο.

Ωστόσο, όταν ο Καλάθης βρίσκεται στον πάγκο, είναι σαφώς λιγότερες οι στιγμές που οι άλλοι χειριστές του Τρινκιέρι κάνουν κάτι ανάλογο. Ο τρόπος που ο Καλάθης κάνει πολλά πράγματα να φαίνονται εύκολα είναι κάτι μοναδικό, αλλά η διαφορά στην απόδοση της ομάδας όταν είναι στον πάγκο είναι κάτι παραπάνω από ορατή.

Η αυτοκριτική του Τσεντι Όσμαν και οι προσδοκίες

Ο Τσεντι Όσμαν χθες, στον αγώνα με την Μπόσνα, σημείωσε 17 πόντους, αλλά είχε και 0/7 τρίποντα. Ο ίδιος δήλωσε πως η εμφάνισή του ήταν «απαίσια». Μάλλον ήταν λίγο υπερβολικός με τον εαυτό του, αλλά αυτή η δήλωση αποτελεί ένα δείγμα του πήχη που βάζει για τον εαυτό του.

Μια τέτοια ατάκα μετά από νίκη λέει πολλά για τη νοοτροπία του παίκτη. Φαίνεται και αυτός κάπως μπερδεμένος, γεγονός που υποδηλώνει την προσπάθεια προσαρμογής του στα δεδομένα της ομάδας και τις απαιτήσεις των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta